Stadswasserij draait op volle toeren tijdens coronacrisis: “Wekelijks 300 kilo wasgoed extra van woonzorgcentra en ziekenhuis” Yannick De Spiegeleir

07 april 2020

16u09 5 Lokeren Een strikte hygiëne is één van de belangrijkste wapens in de strijd tegen de coronacrisis. Dat merken ze ook bij de wasserij van de stad Lokeren waar onder meer de was van de bewoners van de OCMW-woonzorgcentra en de schorten en het poetsgerief van het AZ Lokeren worden gewassen.

In de zorgsector is het momenteel alle hens aan dek door de coronacrisis en dat resulteert ook in een berg extra was. “In normale weken wassen we gemiddeld 2.500 kilogram wasgoed. De laatste weken is daar 300 kilo extra was bijgekomen”, zegt Evelien Van Der Sypt, diensthoofd van de wasserij.

Ook de manier van werken is veranderd. “Normaal starten we meteen met het sorteren van het wasgoed van de bewoners van de woonzorgcentra, maar nu laten we die kledij en beddengoed 72 uur onaangeroerd uit voorzorg”, klinkt het. “Normaal stopt de werkdag om 16 uur, maar nu stoppen we pas om 17.30 uur. Neen, verlof zit er momenteel even niet in”, lacht Van Der Sypt.

Bloemetjes

Van Der Sypt vindt het belangrijk dat ook de inspanningen van haar personeel eens in de kijker worden gezet. “Dat applaus voor de zorgsector is meer dan terecht, maar ook hier word keihard gewerkt. Het is dan ook leuk dat we een deel van de bloemetjes en chocolade die aan het AZ Lokeren werd geschonken, gekregen hebben van de dienst aankoop van het ziekenhuis. Ik wil de collega’s daar hartelijk voor bedanken. Appreciatie voor het werk doet extra veel deugd in deze coronatijden.”