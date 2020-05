Stadsmuseum en woensdagmarkt starten volgende week weer op Yannick De Spiegeleir

14 mei 2020

16u03 11 Lokeren Aanstaande maandag gaat de volgende fase in van de federale exitstrategie. In Lokeren betekent dit concreet dat vanaf volgende week de woensdagmarkt opnieuw zal plaatsvinden en ook dat het stadsmuseum opnieuw de deuren opent. Uiteraard mits de nodige maatregelen.

Naar aanleiding van de versoepelde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad op woensdag, werd vanuit het stadsbestuur beslist dat de woensdagmarkt vanaf volgende woensdag 20 mei opnieuw zal doorgaan, meteen ook de dag dat het stadsmuseum, en daarmee de expo ‘Blik in de verte – Lokerse fotografen vanaf 1900’ heropent.

Woensdagmarkt op de Markt

Vanaf woensdag 20 mei wordt de markt opnieuw vrijgehouden voor de wekelijkse woensdagmarkt. Volgend op de federale maatregelen, werd echter beslist dat voorlopig enkel de lokale marktkramers (uit de omliggende gemeenten) mogen postvatten. Die beslissing vloeide verder uit de federaal opgelegde beperking, maar ook omdat verre verplaatsingen vooralsnog afgeraden worden.

Mondmasker dragen

De markt gaat dus door op de gekende locatie, maar met minder kramen. De social distancingregels (minstens 1,5 meter afstand) gelden hier des te meer. “Het circulatieplan wordt volop uitgewerkt om woensdag zo veilig mogelijk van start te kunnen gaan”, aldus burgemeester Filip Anthuenis. De stad roept haar marktbezoekers evenwel op om het logisch verstand te laten primeren en de instructies nauwlettend op te volgen. Tijdens de markt zal hierop extra toegezien worden. De aanwezige marktkramers dragen verplicht een mondmasker, maar ook voor de bezoekers is dit aangeraden.

Stadsmuseum op reservatie

Het stadsmuseum ging net voor de lockdown haar nieuwste expo ‘Blik in de verte – Lokerse fotografen vanaf 1900' openen. De verplichte sluiting betekende meteen ook dat de maandenlange voorbereiding van de expo niet aan het publiek kon getoond worden. De conservator van het museum kon niet blijer zijn nu de deuren opnieuw openen. “We starten weer op, maar enkel op reservatie”, verduidelijkt Leen Heyvaert.

(lees verder onder de foto)

Om te kunnen voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften werd er een vast parcours uitgestippeld. Afstand houden blijft ook hier de boodschap. Betalen is enkel mogelijk met Bancontact, de vestiaire is niet beschikbaar. Het museum blijft uiteraard toegankelijk voor rolstoelen.

Telefonisch reserveren voor een museumbezoek kan op weekdagen tussen 10 en 12 uur en tijdens de openingsuren van woensdag tot zaterdag tussen 14 en 17 uur en op zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Je kan enkel individueel of per gezin samen het museum bezoeken. Voor telefonische reservatie, bel 09 345 44 58 (op weekdagen tussen 10 en 12 uur). Meer info vind je op de website.

Afhaalbib

De huidige werking van de afhaalbib blijft voorlopig aangehouden. Boeken afhalen kan je aanvragen per telefoon of mail. Wie boeken terugbrengt, gebruikt hiervoor nog steeds uitsluitend de inleverschuif. Telefonische aanvragen via 09 340 50 70, per mail via bibliotheek@lokeren.be

Meer info vind je via deze link.

“Wat betreft de versoepelingen op het vlak van de outdoor sportbeoefening en de huwelijks- en begrafenisdiensten, is de stad de laatste hand aan het leggen aan de besluitvoering hieromtrent. Het is belangrijk dat we hier eenduidig én duidelijk over kunnen communiceren naar de inwoners toe, daarom toetsen we momenteel alle pistes af om de nieuwe maatregelen zo goed en veilig mogelijk uit te rollen binnen onze stad”, zegt burgemeester Anthuenis (Open Vld). Hierover wordt begin volgende week gecommuniceerd.