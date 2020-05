Stadsdiensten heropenen maandag op afspraak Yannick De Spiegeleir

07 mei 2020

12u25 2 Lokeren Vanaf aanstaande maandag 11 mei start fase 1b van het federale exitplan in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat houdt onder meer in dat de niet-essentiële winkels – onder strikte voorwaarden – heropenen en ook de stadsdiensten in het stadhuis starten terug op. Weliswaar op afspraak.

De heropstart betreft een gefaseerde versoepeling van de coronamaatregelen, waarbij de hygiëne- en veiligheidsregels ongeacht van kracht blijven, zoals daar zijn: het beperken van contacten tussen mensen, het respecteren van veilige afstanden en goede hygiënische reflexen.

Het stadhuis zal vanaf maandag aanstaande haar deuren opnieuw openen voor het publiek. Maar dit gebeurt onder strikte voorwaarden en voorlopig enkel nog op afspraak. Bellen of mailen vooraleer je langskomt, is dus de boodschap.

“Hoewel onze dienstverlening niet gestopt is, weten we dat ‘fysiek’ contact voor bepaalde producten en diensten nodig is. Om die reden en met de steun van de federale besluitvorming, zijn alle stadsdiensten in het stadhuis vanaf 11 mei opnieuw fysiek bereikbaar. Maar om de veiligheidsmaatregelen te kunnen handhaven, is een afsprakensysteem noodzakelijk”, aldus burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).

Sector Cultuur & Vrije Tijd

Volgend op de federale maatregel dat alle massa-evenementen geannuleerd worden tot en met 31 augustus en het laatste burgemeesterbesluit dat alle publieke evenementen op Lokers grondgebied afgelast worden tot en met eind juni, blijven de deuren van deze stadsgebouwen binnen de sector Cultuur & Vrije Tijd nog gesloten: Cultuurcentrum Kerkplein en Torenstraat, Sport- en Jeugdcomplex en alle sporthallen op het grondgebied van de stad.

De telefonische dienstverlening blijft gedurende de sluiting echter wel behouden tijdens de gekende openingsuren. Ook via mail blijven de diensten bereikbaar. .

Sociaal Huis

Het Sociaal Huis werkt momenteel al op afspraak en behoudt haar huidige regeling. Een afspraak maken kan via 09 340 86 04 of sociaalhuis@lokeren.be

Overzicht

Hieronder een overzicht via welke kanalen een afspraak gemaakt kan worden per stadsdienst:

Dienst Burgerzaken 09 340 94 30 burgerzaken@lokeren.be www.lokeren.be/producten-en-diensten (voor online aanvragen, attesten, …)

Dienst Omgeving Omgeving: 09 340 94 61 ruimtelijkeordening@lokeren.be

Huisvesting: 09 340 94 73 huisvesting@lokeren.be

Dienst Personeel en Organisatie 09 342 30 11 personeelsdienst@lokeren.be

Dienst Communicatie 09 340 94 14 communicatie@lokeren.be

Dienst Financiën 09 340 94 20 debiteuren@lokeren.be

Dienst Patrimoniumbeheer 09 340 94 13 Piet.VanTheemsche@lokeren.be

Dienst Economie 09 340 94 32 economie@lokeren.be

Stadsarchief 09 340 50 61 archief@lokeren.be

Secretariaat 09 340 94 07 secretariaat @lokeren.be

Algemeen 09 340 94 11 stadsbestuur@lokeren.be