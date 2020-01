Stadsbestuur reageert op samenwerking Sporting met Chinese partner: “Bedrijf niet bekend bij lokale autoriteiten” Yannick De Spiegeleir

15u03 3 Lokeren Het Lokerse stadsbestuur bevestigt in een persmededeling een ontmoeting met een Chinese delegatie. “Op dat moment werden de investeringsprojecten of sponsoringdeals met het Chinese bedrijf Ke Hua Sports, dat niet bekend is bij de lokale autoriteiten, niet besproken", zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).

Afgelopen weekend werden burgemeester Filip Anthuenis en de schepenen Filip Liebaut (Omgeving), Marjoleine De Ridder(Sport) en Stefan Walgraeve(Financiën) gecontacteerd door dhr. De Vries, voorzitter Sporting Lokeren, met de vraag of er in de loop van dat weekend nog een onderhoud kon plaatsvinden met een vertegenwoordiger van de Chinese sportautoriteiten.

“Niet bekend bij de lokale autoriteiten”

“We werden inderdaad gecontacteerd voor een onderhoud met een vertegenwoordiger van de Chinese sportautoriteiten door dhr. De Vries, voorzitter van Sporting Lokeren, met de vraag of er in de loop van dat weekend nog een onderhoud kon plaatsvinden met een vertegenwoordiger van de Chinese sportautoriteiten”, zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld). “Uiteraard is hier op in gegaan: Sporting Lokeren is en blijft een belangrijk uithangbord voor onze stad, niet in het minst door de uitgebreide en gewaardeerde jeugdwerking. Het kennismakingsgesprek ging dan ook vooral over de jeugdopleiding en de mogelijkheden tot samenwerking met de Lokerse scholen. Op dat moment werden de investeringsprojecten of sponsoringdeals met het Chinese bedrijf Ke Hua Sports, dat niet bekend is bij de lokale autoriteiten, niet besproken. We kijken uiteraard met veel interesse uit naar de concrete invulling van de vandaag aangekondigde samenwerking. Als stadsbestuur zullen wij in eerste instantie mee waken over de goede jeugdwerking en de uitstraling van Sporting Lokeren voor onze stad”, aldus de burgemeester.