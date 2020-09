Stadsbellemannen worden stadionspeaker van Lokeren–Temse Yannick De Spiegeleir

17 september 2020

12u50 0 Lokeren De Lokerse stadsbelleman Ben Philips zal dit seizoen de taak opnemen als stadionspeaker tijdens de thuiswedstrijden van SC Lokeren-Temse in het Daknamstadion. Zijn collega-stadsbelleman Bjorn Haegeman is zijn vervanger indien nodig.

Philips is niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden was de belleman jaren presentator van de Lokerse Feesten en bovendien heeft hij ervaring met het voetbalwereldje, waar hij jaren scheidsrechter is geweest.

Als Philips niet beschikbaar is, zal Haegeman zijn taken in het Daknamstadion vervullen. Beiden hebben alvast één belangrijke eigenschap voor een speaker: een stem als een klok. Als de fans straks uit hun dak gaan bij een doelpunt zal dat zeker goed van pas komen.