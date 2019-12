Stad zoekt nieuwe uitbater voor rommelmarkt op Stationsplein: “Ook professionele standhouders voortaan toegelaten” Yannick De Spiegeleir

17 december 2019

13u38 26 Lokeren De huidige concessionaris van de zondagse rommelmarkt op het Stationsplein stopt eind februari door gezondheidsproblemen. De stad opent via een nieuwe concessie de zoektocht naar een opvolger en zal voortaan ook professionele verkopers toelaten. Die laatste maatregel stuit op kritiek bij oppositiepartij Groen. “De commercialisatie dreigt de oorspronkelijke insteek van de rommelmarkt kapot te maken”, zegt gemeenteraadslid Bruno Reniers.

Zelenaar Oscar Wierinck kreeg in 2014 de concessie in handen van de Lokerse Kloddemarkt op het Stationsplein. Nadat hij eerder al de uitbating van de Zeelse rommelmarkt uit handen gaf, stopt Wierinck omwille van gezondheidsproblemen nu ook zijn activiteiten in Lokeren.

De stad gaat nu in allerijl op zoek naar een opvolger met een hernieuwing van de concessie. “We willen de continuïteit van de rommelmarkt vrijwaren”, zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld). Opvallend: voortaan krijgen ook professionele verkopers de toelating om deel te nemen aan de Kloddemarkt. “Het openschrijven van een nieuwe concessie biedt mogelijkheden om de bestaande situatie te regulariseren. De huidige concessie bepaalt immers dat, naast 4 kramen met ter plaatse te consumeren voeding, enkel particulieren aan de markt kunnen deelnemen. In praktijk blijkt dat er ook heel wat professionele verkopers deelnemen. Het is aangewezen om naast particulieren en de 4 kramen met ter plaatse te consumeren voeding ook professionelen toe te laten. Om te vermijden dat het echter een reguliere markt wordt, dient het minimumpercentage van particulieren vastgelegd te worden (minstens 50%)”, staat er te lezen in de toelichtende nota van de gemeenteraad.

Commercialisatie

Bruno Reniers (Groen) kantte zich op de gemeenteraad tegen het toelaten van professionele verkopers. “De rommelmarkt is in 1979 opgericht door lokale handelaars uit de stationsbuurt. Het was toen al een soort kringloopeconomie nog voor die term was uitgevonden. Door professionele kopers toe te laten riskeer je een verdere commercialisatie en raak je aan het karakter van de rommelmarkt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Bovendien impliceert dit dat de huidige concessiehouder zich niet hield aan de voorwaarden, terwijl de stad bij machte was om op te treden.”

Moderniseren

Volgens burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) houdt het nieuwe concessiereglement geen grote veranderingen in. “De heer Reniers doet alsof dit een drastische wijziging is. De rommelmarkt moet verder mee met zijn tijd. Op advies van onze marktleidster moderniseren we de concessie door ook een deel professionele verkopers toe te laten. De Lokerse rommelmarkt floreert en dat is iets om fier op te zijn.”