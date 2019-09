Stad wil digitale dienstverlening op punt stellen: “Maar burger blijft welkom op stadhuis” Yannick De Spiegeleir

05 september 2019

19u50 4 Lokeren De stad Lokeren wil deze legislatuur werk maken van een doorgedreven digitale dienstverlening. “Burgers blijven welkom op het stadhuis, maar we willen verder inzetten op het bekendmaken van de digitale mogelijkheden”, zegt schepen van Burgerlijke Stand Claudine De Waele (Open Vld).

Sinds deze week is het stadhuis van Lokeren niet langer open op dinsdag- en donderdagvoormiddag. Telefonisch blijft het stadspersoneel wel bereikbaar. Oppositieraadslid Marc Beuseling (Groen) kaartte de mogelijke gevolgen afgelopen maandag aan op de gemeenteraad. “Wij hebben toch wel wat bedenkingen bij deze ingreep. Te meer omdat bij de bevolkingsenquête ‘Leg je Ei’ twee jaar geleden zestig procent van de Lokeraars nog lieten weten dat ze liever niet via het e-loket werken. Niet iedereen beschikt over de mogelijkheden om digitaal te werken.” Het raadslid opperde het idee om het stadhuis minstens één keer per maand op zaterdag te openen als compensatie.

‘Klik-bel-kom’-principe

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) en algemeen Steven Verbeke kondigden op de gemeenteraad aan dat de reorganisatie van de openingsuren van het stadhuis kadert in een bredere oefening. “We werken momenteel aan een nieuw dienstregelingsconcept. We bekijken hoe we de mogelijkheden van het oude postgebouw (dat de stad aankocht, red.) daarin kunnen inpassen, maar we bekijken vooral ook de digitale mogelijkheden. We willen het de Lokeraar zo gemakkelijk maken, volgens het principe van het ‘Klik-bel-kom-systeem’: lukt het niet met een muisklik, dan kan je telefoneren, als ook dat niet lukt, kan je je verplaatsen naar het stadhuis. En het blijft de bedoeling dat de burger daarbij dezelfde dienstverlening krijgt als vandaag.”

Dalend stadhuisbezoek

Ook schepen Claudine De Waele (Open Vld) stipt aan dat de burger zeker welkom blijft op het stadhuis. “Vergeleken met 2015 is het aantal bezoeken aan de dienst burgerzaken met een kwart gedaald en de digitale mogelijkheden zijn sindsdien enorm gegroeid. Als bestuur moeten we meegaan met onze tijd, en staan we dan ook volledig achter de tendens in verdere digitalisering. Tegelijk willen we eventuele misverstanden duidelijk uitsluiten: elke burger, ook met vragen die volledig digitaal behandeld kunnen worden, is steeds welkom geweest, en zal ook steeds welkom blijven bij onze dienst burgerzaken.”

Het stadsbestuur wijst erop ook dat de extra sluitingsuren van het stadhuis het personeel ademruimte geven om dossierwerk te verrichten. “Het voordeel van de nieuwe regeling is dat we tijdens loketopeningsuren onze medewerkers nu volop kunnen inzetten voor de ontvangst van de burgers aan het loket. Bovendien blijft de late opening op dinsdagavond (tot 19 uur, red.) behouden en ook woensdagochtend blijft het stadhuis open voor de burger ondanks het relatief beperkt aantal loketbezoeken op dat moment. Omdat het op dat moment marktdag is, willen we burgers de kans geven om het stadhuis op dat moment te blijven bezoeken.”