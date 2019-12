Stad voert herbruikbare bekers in op kerstmarkt: “1 euro waarborg per beker” Yannick De Spiegeleir

03 december 2019

13u39 18 Lokeren De stad Lokeren vervangt de wegwerpbekers op de kerstmarkt dit jaar door herbruikbare exemplaren. “In afwachting van het nakende verbod op wegwerpbekers voor evenementen vanaf 2020 willen we nu al het goede voorbeeld geven.”

De Lokerse kerstmarkt vindt dit jaar plaats op vrijdag 13 en zaterdag 14 december. Naast enkele vernieuwingen in de programmatie legt de stad standhouders vanaf dit jaar ook op om hun drank te serveren in herbruikbare bekers. Het slaat daarvoor de handen in elkaar met afvalintercommunale IDM en OVAM.

“Door middel van een ‘Groeneventscan’ hebben we bestudeerd hoe we de evenementen die de stad zelf organiseert duurzamer kunnen maken. De kerstmarkt komt als eerste aan de beurt”, zegt Charlotte Inghels, evenementencoördinator van de stad Lokeren. “De invoering van de herbruikbare bekers is een belangrijke testcase, want vanaf 2020 is het verplichting voor alle evenementen.”

Afvalintercommunale IDM stelt herbruikbare bekers ter beschikking van de stad, die zelf ook exemplaren aankocht om jenever en wijn in te serveren. “Via onze eigen bekers zullen we publiciteit maken voor denkmee.lokeren.be: het nieuwe burgerinspraakplatform van onze stad”, zegt communicatieverantwoordelijke Rudi Van Hecke.

1 euro waarborg

Wie een drankje bestelt bij één van de standhouders op de kerstmarkt, zal 1 euro waarborg betalen per beker. Ook aan de hygiëne is gedacht. “Om het proefproject rond de herbruikbare bekers in de kijker te zetten, zal er een wasstraat centraal opgesteld staan op de kerstmarkt. Die zal bevolkt worden door de mensen van Chiro Sint-Anna die geld inzamelen voor hun kamp”, verduidelijken schepen van Evenementen Claudine De Waele (Open Vld) en schepen van Duurzaamheid Marina Van Hoorick (Open Vld). Wie zijn herbruikbare beker terug afgeeft, kan ook opteren om de waarborg te doneren aan Chiro Sint-Anna.

Mini-containerdorp

In de toekomst wil de stad ook de mogelijkheid onderzoeken om eten te serveren in herbruikbaar materiaal. In afwachting daarvan wil het de standhouders bewegen om zo goed mogelijk te sorteren. Daarom zal er een mini-containerdorp ingericht worden op de kerstmarkt ter hoogte van de schandpaal. “Om de bezoekers te sensibiliseren zullen we zowel op vrijdag als zaterdag een zwerfvuilknaller opstellen op de kerstmarkt en er zal ook iemand rondlopen verkleed als sigaret om de aandacht te vestigen op het probleem van de peuken. Daarom worden ook de zakasbakjes te koop aangeboden”, zegt Annick Maes, communicatieverantwoordelijke van IDM.

In afwachting van het verplichte gebruik voor evenementen in 2020 schakelt de stad Lokeren voor de komende editie van de kerstmarkt al over op herbruikbare bekers.