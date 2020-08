Stad versoepelt mondmaskerplicht: “Voortaan enkel verplicht als 1,5 meter afstand niet mogelijk is” Besmettingsgraad in Durmestad daalt Yannick De Spiegeleir

25 augustus 2020

12u32 13 Lokeren Het Lokerse stadsbestuur heeft met onmiddellijke ingang beslist om de mondmaskerplicht te versoepelen. “Je bent voortaan verplicht om altijd een mondmasker op zak te hebben en dit te dragen als je contact hebt met mensen van buiten jouw bubbel en je geen 1,5 afstand kan houden. We rekenen op het gezond verstand van onze inwoners en bezoekers", zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).

De coronacijfers in Lokeren gaan de goede richting uit. Begin augustus stond Lokeren nog vooraan in de lijst met steden en gemeenten wat het aantal besmettingen betreft. “Ondertussen renderen de genomen maatregelen en zien we het aantal besmette Lokeraars fors dalen. Dat is in de eerste plaats uiteraard te danken aan de volgehouden inspanningen en inzet van de Lokeraars zelf", aldus Anthuenis. “Uiteraard is er nog steeds geen reden tot euforie. Het virus is niet weg en waakzaamheid blijft geboden. Nog even volharden is de boodschap zodat de start van het nieuwe schooljaar niet in het gedrang komt. En de schoolweken nadien, want de organisatie van het onderwijs zal vanaf dan worden toegespitst op de lokale coronacijfers", stipt de burgervader aan.

Gezond verstand

Vanaf 29 juli was het in Lokeren verplicht om een mondmasker te dragen in de bebouwde kom. Nu wordt die verplichting dus versoepeld: je bent voortaan verplicht om altijd een mondmasker op zak te hebben en dit te dragen als je contact hebt met mensen van buiten jouw bubbel en je geen 1,5 afstand kan houden. “We rekenen op het gezond verstand van onze inwoners en bezoekers”, klinkt het. “De kans op verspreiding is reëel als je babbelt tegen elkaar en hierbij geen afstand kan houden. Verder moet je natuurlijk nog altijd je mondmasker verplicht dragen op de plaatsen die federaal bepaald zijn zoals op het openbaar vervoer, op markten, in horecazaken (behalve als je aan de tafel zit), in winkels, in de bibliotheek, in openbare gebouwen, bij evenementen, …”, aldus Anthuenis.

Evenementen

Wat evenementen betreft heeft de nationale veiligheidsraad beslist dat voortaan indoor activiteiten met 200 personen kunnen doorgaan, outdoor werd dat aantal opgetrokken naar 400. Stad Lokeren bekijkt momenteel hoe ze binnen de stad, o.a. voor het Cultuurcentrum met deze nieuwe maatregel zullen omgaan. Meer nieuws hieromtrent volgt later.