Stad verscherpt preventieve maatregelen tegen corona tot en met 31 maart Yannick De Spiegeleir

12 maart 2020

19u42 24 Lokeren Naast de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad al had uitgeschreven, heeft de stad Lokeren bijkomende preventieve maatregelen genomen. Deze gaan per direct in en zijn al minstens van kracht tot en met 31 maart.

Burgemeester Filip Anthuenis wil de Lokeraar alvast op het hart drukken dat er geen reden is tot paniek. Maar wil de inwoners wel de ernst van de situatie laten inzien en vraagt daarom met aandrang de preventieve, alsook de hygiënische maatregelen strikt toe te passen. “Gezond verstand is hier absoluut noodzakelijk.”, aldus Anthuenis.

Evenementen

Waar eerder het advies werd gevolgd om grootschalige evenementen te verbieden, heeft het stadsbestuur nu bijkomend beslist om alle evenementen die plaatsvinden in de stadsgebouwen (Cultuurcentrum Kerkplein en Torenstraat, stadsmuseum, bibliotheek, Sport- en Jeugdcomplex en alle sporthallen op het grondgebied van de stad) tot en met eind maart te annuleren.

Aan organisatoren en bezoekers van privéinitiatieven wordt het advies gegeven om niet-noodzakelijke of dringende bijeenkomsten uit te stellen of te annuleren. Houd hierbij rekening met de kwetsbare doelgroepen en neem altijd de nodige voorzorgsmaatregelen.

Sector Cultuur & Vrije Tijd

Gezien de te volgen parameters niet gegarandeerd kunnen worden binnen de ruime sport-, cultuur- en vrijetijdsdienst, werd beslist dat alle stadsgebouwen binnen de sector Cultuur & Vrije Tijd tot eind maart gesloten worden.

Concreet betekent dit dat de volgende gebouwen de rest van de maand de deuren sluiten voor alle bezoekers: Cultuurcentrum Kerkplein en Torenstraat, stadsmuseum, bibliotheek, Sport- en Jeugdcomplex en alle sporthallen op het grondgebied van de stad.

De telefonische dienstverlening blijft gedurende de sluiting echter wel behouden tijdens de gekende openingsuren. Ook via mail blijven de diensten bereikbaar.

Beschikbaarheid stadsdiensten

De loketten van de stadsdiensten en het Sociaal Huis blijven vooralsnog open tijdens de gangbare openingsuren.

Is je bezoek niet dringend? Stel het uit of ga naar lokeren.be voor meer informatie of online aanvragen (via producten en diensten)