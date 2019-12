Stad verruimt aanbod ‘bLOKspots’: studeer in Daknamstadion en Vagevuur Yannick De Spiegeleir

05 december 2019

17u44 0 Lokeren Net als afgelopen zomer stelt de stad deze winter opnieuw ‘bLOKspots’ ter beschikking van Lokerse studenten van 16 december tot en met 17 januari.

“De perszaal in het Daknamstadion van Sporting Lokeren en jeugdsite Vagevuur zijn nieuw in het aanbod”, zeggen schepen van Jeugd Marjoleine de Ridder en stedelijk consulent Vrije Tijd Ignace De Block. “Verder kunnen studenten opnieuw terecht in de bibliotheek, het Cultuurcentrum en in woonzorgcentra Hof van Eksaarde en Ter Durme. Het bedrijf Arco sluit enkel aan in de zomerperiode.”

Sporting Lokeren wil door studenten te ontvangen in het Daknamstadion haar maatschappelijke rol opnemen. “Studenten kunnen hier terecht in een fijne omgeving. We zullen hen een drankje ter beschikking stellen en wie regelmatig komt studeren zal beloond worden met een ticket voor een thuismatch”, zegt Guy Van den Broeck, directeur Marketing en Communicatie van Sporting Lokeren.

Meer info en inschrijvingen op de stedelijke website www.lokeren.be.