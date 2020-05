Stad verlengt annulatie publieke evenementen tot en met 30 juni Yannick De Spiegeleir

04 mei 2020

20u00 0 Lokeren In navolging van het vorige besluit, hebben de burgemeester en het schepencollege beslist om de afgelasting van publieke evenementen binnen Lokeren te verlengen tot en met 30 juni 2020. Dit als een gevolg van de social distancing-maatregel die nog steeds de norm is op federaal niveau.

Deze verlenging komt er met het oog op verdere verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. In het huidige opstartscenario, is en blijft afstand houden voorlopig nog altijd de norm en die social distancing is een moeilijk gegeven bij een publiek evenement. Ook komen tijdens een publiek evenement of activiteit veel mensen samen uit verschillende leeftijdscategorieën en/of risicogroepen, wat vooralsnog vermeden dient te worden.

Nieuwe richtlijnen voor sportbeoefening in openlucht

Je mag fysiek actief zijn in openlucht met 2 andere personen of de leden van hetzelfde gezin (die onder één dak wonen) met 2 andere personen, op voorwaarde dat dit steeds met dezelfde personen is, ‘contactloos’ en met inachtname van de nodige social distancing.

De noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren mogen openen met uitzondering van kleedkamers, douches en cafetaria’s. Toiletten en drankautomaten kunnen wel gebruikt worden. Het verhuur of verkoop van materiaal wordt niet toegestaan.

Concreet betekent dit het volgende voor stad Lokeren:

De stedelijke atletiekpiste zal opengesteld worden voor Atletiekvereniging Lokeren (AVLO).

De stedelijke tennisterreinen aan de Meerstraat, sporthal Eksaarde en de Nachtegaallaan blijven gesloten. Hier is namelijk geen toezicht of permanentie mogelijk, dus blijven de terreinen voorlopig gesloten.

Alle overige stedelijke sportvelden (voetbalpleinen, trapveldjes, multisportvelden, fitnesstoestellen, petanquevelden, basketvelden, beachvolleybalterreinen,…) blijven gesloten om reden dat contactloos sporten en het exclusief gebruik van materiaal onmogelijk kan gegarandeerd worden. Deze locaties hebben een verhoogd risico op samenscholing, wat nog altijd niet-raadzaam is.

Ook alle speelterreinen inclusief skateparken blijven tot nader order gesloten.

Outdoor sportinfrastructuur in privaat beheer

Lokeren beschikt over een groot aanbod van outdoor sportinfrastructuur die niet in het beheer is van de stad (tennisterreinen, petanqueterreinen, padelterreinen, site voor waterrecreatie,…). De beheerders van deze infrastructuur zullen bevraagd worden over hun intenties om hun infrastructuur te openen. Indien zij wensen te openen worden zij verzocht hun plan van aanpak voor de handhaving van de richtlijnen over te maken. Zij worden hierbij geacht de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad te respecteren en minimaal de richtlijnen van hun betreffende sportfederaties te volgen.