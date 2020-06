Stad verkoopt cadeaucheques met 20 procent korting: “Tot zolang de voorraad strekt” Yannick De Spiegeleir

08 juni 2020

17u49 0 Lokeren Zodra de horeca heropent – vanaf maandag 8 juni dus – krijgt iedereen die een Lokerse cadeaucheque Fel Naturel koopt, 20 procent korting.

Dus concreet: de Lokerse Cadeaucheques van 50 euro verkocht worden aan 40 euro, die van 25 euro aan 20 euro, die van 10 euro aan 8 euro en die van 5 euro aan 4 euro, met een maximum van 1000 euro per aankoop. “De stad trekt hiervoor in 2020 een budget uit van maar liefst 86.000 euro, wat wil zeggen dat in totaal een waarde van 430.000 euro in onze lokale handel, middenstand en horeca kan gepompt worden. Ook op die manier proberen we als stadsbestuur een lans te breken voor de lokale handel en horeca”, klinkt het.

Voor het ogenblik zijn er bijna 200 Lokerse handelszaken waar je terecht kan met de cadeaucheques Fel Naturel. Wie zijn lokale handels- of horecazaak nog wil registreren, kan dat op www.lokeren.be/cadeaucheques. Wie vragen heeft hierover, kan terecht bij de dienst Economie: economie@lokeren.be of 09 340 94 32.

Deze kortingsactie loopt tot zolang de voorraad strekt.

Openingsuren Infopunt Toerisme in juni:

Maandag, woensdag, vrijdag: van 10 tot 12 en van 13.30 tot 16 uur

Dinsdag en donderdag: van 13.30 tot 16 uur

Zaterdag: van 10 tot 12 uur