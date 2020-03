Stad verbiedt alle indooractiviteiten met meer dan 1.000 bezoekers, ook organisatoren kleinere evenementen nemen maatregelen Yannick De Spiegeleir

12 maart 2020

13u20 4 Lokeren Na overleg en afweging van het door de gouverneur genomen besluit om indooractiviteiten te verbieden voor evenementen die meer dan 1.000 bezoekers trekken, heeft stad Lokeren besloten om dit besluit te volgen.

Alle indooractiviteiten waar de organisator niet kan garanderen dat de toeloop lager is dan 1000 bezoekers of waar men niet kan garanderen dat de nodige maatregelen kunnen getroffen worden om deze toeloop tot dit getal te beperken, moeten afgelast worden. Deze maatregel is van kracht tot 31 maart 2020.

De organisatoren moeten inzake deze maatregel hun verantwoordelijkheid nemen. Aan de bezoekers van dergelijke evenementen wordt ook gevraagd om hun verantwoordelijkheid te nemen en daaraan niet deel te nemen.

Het stadsbestuur beraadt zich vandaag nog over de activiteiten in de eigen gebouwen met minder dan 1000 deelnemers. Wijzigingen in de besluitneming van de gouverneur worden op de voet opgevolgd.

Kleinere evenementen

Ook organisatoren van kleinschaligere evenementen grijpen intussen in. Zo wordt het geplande debat van Open Vld Lokeren tussen de kandidaten voor het nationaal voorzitterschap aanstaande zaterdag afgelast. “Door de nieuwe strengere maatregelen en verscherpte aanbevelingen hebben wij deze beslissing in samenspraak met de kandidaten genomen", zegt Stefan Walgraeve, politiek secretaris van Open Vld Lokeren.

De organisatoren van Heartbeats - The Charity Party stellen hun geplande evenement aanstaande zaterdag in RADAR uit. “Op die manier trachten wij een bijdrage te leveren aan de burgerzin om het coronavirus een halt toe te roepen. Van zodra we een nieuwe datum kunnen prikken zullen wij deze bekend maken. Tickets blijven geldig”, zegt Luc Staessens namens Heartbeats.