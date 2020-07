Stad stelt alternatieve Lokerse Feestweek voor: “Geen kermis, wel lichtspektakel en kleinschalige evenementen in Charlottepark” Yannick De Spiegeleir

14 juli 2020

16u08 22 Lokeren Het stadsbestuur van Lokeren besliste vorige week omwille van veiligheidsredenen dat de Lokerse kermisweek van vrijdag 31 juli tot en met zondag 9 augustus helaas niet kan plaatsvinden in zijn traditionele vorm. Met een lichtspektakel en Bubbels in het park werden wel twee alternatieven op poten gezet.

De maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad en de GEES hebben uitgeschreven voor de organisatie van kermissen zijn gelijklopend met die voor markten. “Een circulatieplan met eenrichtingsverkeer, minimale afstand houden, tellingssysteem, vaste in- en uitgangen, voorzieningen in hygiëne en noem maar op. En dat voor 10 dagen aan één stuk, dat is helaas geen haalbare kaart”, klinkt het. Na overleg met de kermisbonden besliste het stadsbestuur om de knoop door te hakken: geen kermis tijdens de Lokerse Feestweek.

“Ook willen we onze horecazaken die in het stadscentrum gelegen zijn, de kans bieden om zich maximaal in te zetten in nasleep van de afgelopen coronamaanden”, vult schepen van Horeca en Markten Claudine De Waele (Open Vld) aan. “De huidige uitbreidingsmaatregel van de terrassen is daar een belangrijke factor in.”

Lichtspektakel

De Lokerse Feesten en Fonnefeesten vallen zoals bekend in het water. Op vrijdagavond 31 juli zal er wel een symbolische opening van de Feestweek zijn met belleman Ben Philips. Als alternatief pakt de stad uit met een lichtspektakel van 31 juli tot en met zondag 9 augustus. Het licht zal letterlijk geworpen worden op het stadhuis, de fontein op de Durme tussen de Durme- en Museumbrug, het stadsmuseum, de bomengalerij rondom de markt en de stapstenen in het Joséphine Charlottepark. “De ledverlichting wordt ter plaatse geprogrammeerd met dynamische programma’s die zorgen voor het nodige spektakel én gezelligheid’, aldus een trotse burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld). Hiervoor werkt de stad samen met het Lokerse SLX sound, light & video rental.

Bubbels in het park

De hele maand augustus organiseren verschillende Lokerse verenigingen tal van bubbelevenementen in het Joséphine-Charlottepark. Een zeer divers aanbod, een unieke locatie en veel sfeer! ‘Bij een drankje kunnen bezoekers vanop hun stoeltje midden van het groen genieten van een brok cultuur en het gezellig samenzijn’, geeft schepen van Cultuur Marina Van Hoorick (Open Vld) mee als zomertip. Het programma is raadpleegbaar via facebook.com/bubbelpark.