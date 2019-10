Stad steekt kerstmarkt in nieuw kleedje: “Laatavond winkelen bij lokale handelaars op vrijdag” Yannick De Spiegeleir

31 oktober 2019

14u36 0 Lokeren De Lokerse kerstmarkt ondergaat dit jaar een metamorfose. Het evenement start dit jaar al op vrijdagavond met het zangevenement ‘Allez, Chantez’ en de lokale middenstand opent uitzonderlijk de deuren tot 20 uur. “Lokeren staat terug op de kaart als winkelstad”, zegt schepen van Middenstand Claudine De Waele (Open VLD).

Verenigingen die drank, eten en hebbedingetjes verkopen in een chalet om geld in het laatje te brengen voor hun werking: dat is en blijft het vertrouwde recept van de Lokerse kerstmarkt die dit jaar plaatsvindt op vrijdag 13 december en zaterdag 14 december, maar stad en de lokale middenstand zorgen dit jaar voor heel wat leuke extra’s.

“Uit de evaluatievergadering is gebleken dat zondag een rustige dag is. Daarom hebben we beslist om de kerstmarkt al op vrijdag te laten starten. De winkels in het centrum zullen die dag ook open blijven tot 20 uur zodat mensen een bezoek aan de kerstmarkt kunnen combineren met laatavond winkelen”, zegt schepen De Waele. “Ook het aanbod van kraampjes zal gevarieerder zijn. Er zullen iets minder drankraampjes staan. In de plaats komt er een groter aanbod van eetkraampjes en chalets die hebbedingetjes verkopen.”

Herbruikbare bekers

Een andere vernieuwing dit jaar is het gebruik van herbruikbare bekers om drank te serveren. “Vanaf 1 januari 2020 is het immers verplicht om herbruikbare bekers te gebruiken voor evenementen. In samenwerking met OVAM en IDM willen we de herbruikbare bekers al een eerste keer gebruiken op de kerstmarkt. Al kan er aan drankkramen ook geserveerd worden in glas als alternatief. Ook op de nieuwjaarsreceptie zal de drank geserveerd worden in herbruikbare bekers”, zegt schepen De Waele. “In samenwerking met OVAM en IDM zullen we op de kerstmarkt ook een wasstraat voorzien voor de herbruikbare bekers.”

Daarnaast staan er ook tal van activiteiten op het programma van de kerstmarkt. Zo kan je vrijdagavond uit volle borst meezingen met ‘Allez Chantez’: zangcoaches nemen je mee op een zorgeloze muzikale reis met popmuziek van de jaren ‘50 tot vandaag. Zaterdagochtend pakt de bibliotheek uit met enkele leuke activiteiten zoals een workshop waarin je zelf kerstkaarten leert maken. Zaterdagnamiddag komt de kerstman langs en zaterdagavond is er de traditionele City Trail van de Lokerse atletiekvereniging AVLO: een loopparcours langs en door verschillende Lokerse trekpleisters. Zondag tot slot kan je naar een beiaardconcert luisteren onder de shelter op de Markt.

Eindejaarsactie

Naast het laatavond winkelen tijdens de kerstmarkt pakken de middenstanders van Lokeren én Eksaarde samen ook uit met een nieuwe eindejaaractie vanaf 29 november tot 30 december. “Via een tombola maken onze klanten kans op de hoofdprijs: 1.500 euro aan waardebonnen om te spenderen bij de Lokerse handelaars. De tweede en derde krijgen een pakket ter waarde van 1.000 en 500 euro en verschillende mensen maken kans op een pakket van 250 euro”, zegt Sophie Snoeck, voorzitter van de middenstandsraad. “Door alle handelaars aan hetzelfde zeel te laten trekken, zetten we Lokeren terug op de kaart als winkelstad”, aldus schepen De Waele. Ook de marktkramers doen hun duit in het zakje, want ook op de Lokerse woensdagmarkt start over enkele weken opnieuw de eindejaarsactie.