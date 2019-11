Stad start zoektocht naar nieuwe uitbater voor Bosparksite: “Van kinderboerderij tot pannenkoekenhuis”

Wonen te midden van een stadspark. Een grote speeltuin die twee jaar geleden volledig vernieuwd werd en een horecazaak met één van de mooiste terrassen van Lokeren. De toekomstige nieuwe uitbaters van de Bosparksite kunnen straks beschikken over heel wat troeven. Al wacht hen ook een zware verantwoordelijkheid. De vorige uitbaters Carine en Geert bouwden in die twintig jaar een mooie reputatie op bij hun klanten. Ook de democratische prijs van de vers getapte pintjes voor 1,5 euro viel in de smaak.

Creatieve ideeën

De stad staat naar eigen zeggen open voor verschillende educatieve, creatieve en culturele ideeën. Uitbaters kunnen opteren om ook de functie van conciërge op zich te nemen en hun intrek te nemen in de woning vlakbij de horecazaak, maar dit is geen must. “Er zijn talloze mogelijkheden qua uitbating en concept: van eenvoudige brasserie tot kinderboerderij, een pannenkoekenhuis, een educatieve focus in het teken van schoolreizen, kinderfeestjes en er is ook de aanwezigheid van het park en de bijhorende natuur”, schetst Van Rysselberghe. “De recente grote speeltuin die aansluit aan een bestaand ruim terras vormt een absolute meerwaarde.”

Ideeënoproep

De ideeënoproep die de stad lanceert, bestaat uit twee fasen. Tot 31 januari 2020 kunnen kandidaten zich aanmelden. “Ze zijn vrij om alle mogelijke pistes uit te werken, rekening houdend met de richtlijnen”, schetst de schepen.

Uit alle ingediende ideeën zal het college maximum drie voorstellen weerhouden, waarvan zal gevraagd worden om de ideeën verder uit te werken en te concretiseren.

Na de eerste ronde worden de drie geselecteerde voorstellen door de kandidaten concreet uitgewerkt en beoordeeld door een jury. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen bij de stad via secretariaat@lokeren.be.

Tegen het hoogseizoen (voorjaar en zomer 2020) hoopt de stad een nieuwe uitbater aan te duiden. “Als die deadline niet gehaald wordt, zullen we werken met een tijdelijke foodtruck. Door middel van een container zijn de nodige sanitaire voorzieningen aanwezig.” Op die optie deed de stad eerder al een beroep bij de renovatie van de horecazaak.