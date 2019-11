Stad sluit Dwarsstraat af aan begin en einde schooldag: “Veiligheid verhogen aan schoolpoort” Yannick De Spiegeleir

04 november 2019

10u44 0 Lokeren Om de veiligheid te verhogen aan de ingang van basisschool Duizendvoet zet de stad een proefproject op poten om van de Dwarsstraat een schoolstraat te maken. “De straat wordt net voor het begin en net na het einde van de schooluren afgesloten voor gemotoriseerd verkeer”, zegt schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open VLD).

In steden als Gent en Sint-Niklaas zijn heel wat schoolomgevingen al langer omgevormd tot schoolstraat. Ook in Lokeren is het concept niet helemaal nieuw: aan de Spoeleschool en de toegang van het Sint-Lodewijkscollege in de Luikstraat wordt het gemotoriseerd verkeer aan het begin en einde van de schooldag al langer gebannen.

“Basisschool Duizendvoet is zelf met de vraag gekomen om de Dwarsstraat om te vormen tot een schoolstraat. Door de werken aan de nieuwe eerstegraadsschool van de VLOT!-scholengroep in de Heilig Hartlaan wordt er veel frequenter gebruik gemaakt van de schoolingang in de Dwarsstraat en dat zal ook in de toekomst zo blijven”, verduidelijkt schepen Van Rysselberghe.

Voorlopig gaat het om een proefproject in de Dwarsstraat. Tijdens het proefproject dat loopt tot de kerstvakantie zullen er géén auto’s meer worden toegelaten voor en na de schooluren tussen 8 en 8.30 uur en tussen 15.15 en 15.45 uur, behalve op woensdag dan wordt de straat afgesloten tussen 11.50 En 12.20 uur. Enkel de bewoners uit de straat en bestuurders met een geldige reden hebben toestemming om verder door de Dwarsstraat te rijden. Maandagochtend werd de nieuwe verkeerssituatie toegepast. De politie leidde alles in goede banen.

“Met deze ingreep willen we de veiligheid in de onmiddellijke schoolomgeving verhogen en zo leerlingen, personeel en ouders stimuleren zich te voet of met de fiets naar de school te verplaatsen. Voor de kinderen die toch met de auto naar school worden gebracht, is er voldoende parkeergelegenheid in de Heilig-Hartlaan, op de parking van Windekind en aan het Vrijheidsplein. Na Nieuwjaar volgt een evaluatie van het proefproject”, aldus de schepen.

Voorlopig zijn er geen andere plannen om schoolstraten in te voeren in Lokeren. “We kunnen dit enkel invoeren in straten waar er een alternatief is voor het gemotoriseerd verkeer. Aan de schoolomgeving van Heiende (dat gelegen is aan een belangrijke doorgangsweg, red.) is dit bijvoorbeeld niet mogelijk”, zegt Van Rysselberghe.

Nog dit jaar zal de stad in haar infokrant meer tekst en uitleg geven over de fietsstraten, de nieuwe zone 30 én de schoolstraten. “De bewoners van de Dwarsstraat hebben we ook ingelicht met een bewonersbrief en ook via sociale media brengen we onze burgers op de hoogte”, klinkt het.