Stad serveert Lichtjesfeest als corona-alternatief in Feestweek Yannick De Spiegeleir

31 juli 2020

14u10 10 Lokeren Geen Lokerse Feesten, noch Fonnefeesten, kermis of vuurwerk tijdens de Lokerse Feestweek van 2020. Om het toch een beetje gezellig te maken in de stad kunnen de Lokeraars van vrijdagavond 31 juli tot zondagnacht 9 augustus wel elke avond genieten van een Lichtjesfeest in de binnenstad.

Van zodra het begint te schemeren (na negen uur ’s avonds) kan je op vijf lichtpunten genieten van een spectaculaire lichtspel. Wie de Lichtjesrondgang doet, kan tot 1 uur nog nagenieten op één van de vele terrasjes op en rond de Markt. De concept en uitvoering zijn in handen van de Lokerse firma SLX van Dennis Van Damme. In het stadhuis wordt een geometrische kleurenshow in de vensters voorzien op de Durme wordt een grote fontein verlicht en het stadsmuseum vormt het decor voor een videoprojectie. Tot slot spelen ook de stapstenen in het Joséphine Charlottepark een hoofdrol. Deze groene natuurpoort komt tot leven in het dynamische lichtspel. “Het bestuur van de Stad wil op deze manier de Lokeraar en de bezoekers een feestelijk moment bezorgen en dat op een veilige manier. Mondmaskers zijn verplicht in de hele bebouwde kom en ook de ander coronamaatregelen dienen stipt nageleefd te worden”, zegt schepen van Evenementen Claudine De Waele (Open Vld).