Stad roept op tot burgerzin en vraagt kinderen niet onbewaakt te laten samenspelen Kristof Pieters

26 maart 2020

12u51 0 Lokeren De stad Lokeren roept haar inwoners op om de coronaregels goed na te leven en ook kinderen niet onbewaakt te laten samenspelen. Op verschillende plaatsen werd signalisatie stukgemaakt op speelplaats en komen jongeren samen ondanks het verbod.

De Lokerse politie en de gemeenschapswachten controleren dagelijks of de coronarichtlijnen worden nageleefd. “Hoewel de meeste Lokeraars in deze moeilijke periode zich wisten aan te passen, stellen we vast dat her en der signalisatie wordt stukgemaakt op speelpleintjes en jongeren samen spelen”, deelt het stadsbestuur mee. “Ook enkele handelszaken slagen er moeilijk in om de regels strikt toe te passen. Via deze weg willen we ouders oproepen om hun kinderen niet onbewaakt te laten spelen. Kinderen hebben nog niet het volle besef en/of de volle verantwoordelijkheid over hun gedrag. Op het openbaar domein bewegen of sporten mag, maar enkel met je eigen gezin of 1 vast contact. Handelszaken die de regels niet respecteren zullen gerapporteerd worden aan de politie ter controle van de zaak. Dit alles in het algemeen belang van alle Lokeraars.”

