Stad roept op: “Koop lokaal met de cadeaucheques van Fel Naturel” Yannick De Spiegeleir

29 april 2020

15u27 2 Lokeren In het Infopunt Toerisme kan je vanaf dinsdag 5 mei opnieuw elke weekdag terecht voor de aankoop van Lokerse cadeaucheques. Je bestelt de cadeaucheques vóór 12 uur en je haalt ze diezelfde namiddag van 2 tot 4 uur al af in het Infopunt Toerisme, Markt 2.

Betalen doe je meteen ter plaatse. Voor wie zijn kot niet uit mag of niemand heeft die de cheques kan afhalen, levert de stad binnen Lokeren aan huis. “Met deze maatregel willen we de Lokeraar de kans geven om zijn cadeautjes dichtbij te kopen. Op die manier krijgt ook de lokale economie een duwtje in de rug”, zegt schepen van Lokale Handel Claudine De Waele (Open Vld).

De cadeaucheques Fel Naturel blijven voortaan ook langer geldig Een nieuw reglement vanaf 27 april 2020 maakt dat alle cadeaucheques van Fel Naturel die vanaf nu gekocht worden 4 jaar geldig zijn, in plaats van 1 jaar. Cadeaucheques die vervallen zijn, kan je uitzonderlijk en eenmalig tot 1 september 2020 verlengen via toerisme@lokeren.be. “Handelaars en horeca-uitbaters die nog niet aangesloten zijn via lokeren.be/cadeaucheque, kunnen zich via dezelfde website inschrijven. Zij ontvangen dan een raamsticker en de procedure om de cheques bij de Financiële dienst te innen”, zegt schepen van Economie Stefan Walgraeve.

Hoe bestellen?

De cadeaucheques kan je bestellen door een e-mail te sturen toerisme@lokeren.be met vermelding van je naam, adres, telefoonnummer en het gewenste aankoopbedrag (geef ook aan hoe je de cheques wilt opsplitsen: in cheques van 5, 10, 25 of 50 euro). Je krijgt een bericht vóór 12 uur met het uur (tussen 14 en 16 uur) dat je die dag de cheques kan afhalen en betalen (enkel via Bancontact!)

Of: Je bestelt de cheques telefonisch via het nummer 0478 82 93 54 en je krijgt een medewerker van Toerisme aan de lijn. Die geeft je een tijdstip waarop je die dag je cheques kan afhalen en betalen.

Kan je de cheques niet komen ophalen op het kantoor? Vermeld dan zeker ook je rijksregisternummer tijdens je bestelling (dat vind je achteraan op je identiteitskaart). Je krijgt diezelfde dag nog een factuur in je bus. Twee dagen na betaling vind je de cheques in je brievenbus.

Ondernemingen die een factuur wensen, geven ook nog hun ondernemingsnummer op. De cadeaucheques verzilveren, kan in heel veel handels- en horecazaken in Lokeren (Eksaarde, Daknam en Doorslaar). Je vindt de lijst op www.lokeren.be/cadeaucheque .

Veiligheid voorop

Het kantoor wordt coronaveilig ingericht. Dat wil zeggen dat je van op de straat aanschuift op 1,5 meter afstand van elkaar en dat je 1 per 1 binnenkomt. Betalen kan enkel met Bancontact (contactloos of met wattenstaafje).