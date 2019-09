Stad roept Lokeraars op om mee na te denken over toekomst Spoelepark Yannick De Spiegeleir

27 september 2019

11u14 1 Lokeren Het stadsbestuur doet een warme oproep aan alle Lokeraars om mee te denken over de aanleg van een park in de wijk Spoele en Everslaar. Het ‘Spoelepark’ zal een grote groene long zijn in een uitgestrekt woongebied, waar vooral jonge gezinnen met kinderen wonen. Iedereen kan zijn ideeën en bedenkingen kwijt op Het stadsbestuur doet een warme oproep aan alle Lokeraars om mee te denken over de aanleg van een park in de wijk Spoele en Everslaar. Het ‘Spoelepark’ zal een grote groene long zijn in een uitgestrekt woongebied, waar vooral jonge gezinnen met kinderen wonen. Iedereen kan zijn ideeën en bedenkingen kwijt op denkmee.lokeren.be

Op die webstek kunnen burgers ook stemmen en reageren op elkaars ideeën. Wie zijn bedenkingen liever op papier zet, kan dat via de Infokrant doen, die deze week in heel Lokeren wordt bedeeld. Knip de invulpagina uit, en stop ze in de brievenbus van de basisschool (Spoele 40), of geef ze af op het stadhuis.

Het Spoelepark komt er op aandringen van het gelijknamige buurtcomité. Er lagen plannen op tafel om een woonuitbreidingsgebied van 14 hectare in Spoele te verkavelen, maar de stad besliste – na protest - om de gronden die ze zelf in eigendom heeft om te vormen tot een park.

Groene long

“Om Lokeren-Zuid te voorzien van voldoende open ruimte, en ook hier een groene long, een rustpunt voor de wijk, een ontmoetingsplek te creëren, heeft de stad beslist om meer dan 3 hectaren woongebied, eigendom van de stad, een invulling te geven als park, intussen door iedereen al ‘het Spoelepark’ genoemd. Alleen de percelen die eigendom zijn van de stad, vallen binnen het parkgebied, geen private percelen dus”, beklemtonen burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD) en schepen van Omgeving Filip Liebaut (CD&V).

Ontwerpbureau

Dat het Spoelepark een groene zone wordt, staat vast, maar voor de rest ligt nog alles open. Moet de nadruk liggen op natuur, op ontspannende activiteiten, op sport en/of evenementen? Moet het vooral een ontmoetingsplek zijn, een plek om kinderen te laten spelen, een plek om door te fietsen en te wandelen? Het stadsbestuur is zeer benieuwd naar de ideeën van alle Lokeraars, en hoopt dat die zich massaal in de discussie zullen werpen.

Alle ideeën worden meegegeven aan een ontwerpbureau, dat zal worden aangesteld om een eerste plan uit te tekenen. Dat ontwerp gaat de stad dan opnieuw aan de bevolking voorleggen, voor commentaar en opmerkingen.

Na enkele maanden brengt de stad een rapport uit over deze eerste ideeënronde.

