Stad roept Groen-in-de-stad-fonds in het leven: “Subsidies voor Lokeraars die hun buurt vergroenen” Yannick De Spiegeleir

16 september 2020

16u25 4 Lokeren Om Lokeraars financieel te stimuleren om hun buurt te vergroenen, lanceert de stad vanaf oktober een Groen-in-de-stad-fonds. “Het allesomvattend subsidiereglement is een primeur voor Vlaanderen”, zegt schepen van Natuur Filip Liebaut (CD&V).

Ben je van plan om een paar bomen aan te planten in je tuin? Heb je geen voortuin, maar wil je graag een geveltuintje of ga je de afscheiding met je buur vervangen door een haag? Of laat je een groendak aanleggen? Het zijn slechts enkele van de initiatieven die de stad Lokeren in de nabije toekomst wil subsidiëren met het gloednieuwe Groen-in-de-stad-fonds dat vanaf 1 oktober 2020 zal beschikbaar zijn voor de inwoners. Jaarlijks trekt de stad een totaalbudget van 50.000 euro uit voor het fonds.

“We hebben reeds zeer veel groen in onze stad en er wordt hard gewerkt aan een reeks projecten van en voor de natuur: verdere ontsluiting van de Durmedijken, een nieuw Spoelepark en Heirbrugpark en een bomenplan. Als stadsbestuur willen we inzetten op het behoud en de ontwikkeling van open ruimte en natuur”, aldus schepen Liebaut. “Met het Groen-in-de-stad-fonds steken we een tandje bij en steunen we initiatieven van Lokeraars om hun buurt groener te maken. De stad geeft voor de inspanningen van de Lokeraar een subsidiebedrag dat de helft van de aanvaarde kosten bedraagt, met een maximum subsidiebedrag van 1.500 euro”, aldus de schepen.

Straatgeveltuintjes

Verschillende initiatieven komen in aanmerking: het aanplanten van één of meer bomen in vaste grond, het ontharden, het realiseren van straatgeveltuintjes bij woningen zonder voortuin, schuilvoorzieningen voor dieren en de aanleg van nieuwe doorlevende bloem- en kruidenrijke vegetaties binnen het stedelijk gebied of binnen de hoofdstraten Eksaardedorp, Daknamdorp of Doorslaardorp ter bevordering van vlinders, wilde bijen of andere insecten met een minimumoppervlakte van 10 meter.” Ook de aanleg van een permanent groendak, een groengevel of het vervangen van een schutting in vaste materialen door een groene erfafscheiding zoals een haag, en tot slot het ontharden en vergroenen van tuinen komen in aanmerking.

Woorden van lof

Tijdens de gemeenteraad had oppositiepartij Groen woorden van lof voor het initiatief. “Tijdens de commissievergadering heeft onze fractie aangedrongen op ondersteuning door stadsdiensten of sociale tewerkstelling bij de installatie van geveltuintjes. Het is fijn vaststellen dat het bestuur deze suggesties mee heeft genomen in het definitieve reglement”, stelt raadslid Bruno Reniers, die wel voorstelde om in het reglement duidelijk te maken of de aanleg van geveltuinen enkel gesubsidieerd wordt in de kernen van de stad en deelgemeenten of over het volledige grondgebied van Lokeren.

Wie meer info wil over het Groen-in-de-stad-fonds vindt daarover binnenkort meer info op de stedelijke infokanalen.