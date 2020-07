Stad reikt vanaf september premies uit voor wie woning renoveert: “Maximumbedrag van 5.000 euro” Yannick De Spiegeleir

09 juli 2020

13u29 2 Lokeren De stad Lokeren start vanaf september met het uitreiken van renovatiepremies voor eigenaars die hun bestaande woning renoveren. Facturen van werkzaamheden die dateren van voor 1 september 2020 worden niet aanvaard.

“We willen verder inzetten op het verbeteren van de woonkwaliteit van het woningbestand in de stad. Door de invoering van een stedelijke renovatiepremie wil men eigenaars ondersteunen bij de renovatie van hun woning”, zegt schepen van Wonen Filip Liebaut (CD&V).

De premie is gebaseerd op de overkoepelende renovatiepremie van de Vlaamse regering, welke gekoppeld is aan verschillende voorwaarden, waaronder het inkomen en het niet hebben van andere eigendommen. De stad wil sowieso alle eigenaars aanmoedigen om hun woning op te waarderen en te laten voldoen aan de huidige kwaliteitsnormen. Daarom opteert ze ervoor dat de premie niet gebonden is aan inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Minder kapitaalkrachtigen kunnen mogelijk twee keer genieten van een premie: via de Vlaamse overheid én de stad Lokeren.

Nooit meer dan 5.000 euro

Voor de uitreiking van de premie is een jaarlijks budget voorzien van 100.000 euro. De totale premie die een aanvrager kan bekomen, kan nooit meer dan 5.000 euro bedragen.

De premie is gericht op werken die de renovatie van een bestaande woning omvatten. Alle werken die in aanmerking worden genomen zitten vervat in een lijst die bij het subsidiereglement is gevoegd. Werken mogen in eigen beheer gedaan worden of door een aannemer, maar moeten steeds verantwoord zijn door een of meerdere facturen.