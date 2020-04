Stad plant heraanleg voetpaden en parkeerstroken Uebergdreef Yannick De Spiegeleir

21 april 2020

18u36 0 Lokeren In de Uebergdreef starten volgende week maandag om het voetpad en de parkeergelegenheid in de straat te verbeteren.

De werken zullen ongeveer twee maanden in beslag nemen, tenzij er verlet optreedt door weersomstandigheden. De voetpaden zullen opnieuw aangelegd worden in betonstraatstenen. Daarnaast worden ook de boordstenen en goten vernieuwd. Verder voorziet de stad ook de (her)aanleg van groenzones. Tussen het voetpad en de rijweg worden parkeerplaatsen in grasbetontegels aangelegd.