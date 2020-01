Stad peilt bij bewoners Papestraat naar draagvlak voor snelheidsremmers Yannick De Spiegeleir

16 januari 2020

12u37 2 Lokeren De stad heeft een voorstel gelanceerd om snelheidsremmers te plaatsen in de Papestraat. Vooraleer het overgaat tot de maatregel polst het wel eerst naar de mening van de bewoners.

De stadsdiensten ontvangen op regelmatige basis klachten over te hoge snelheden in de Papestraat. Ook uit politiecontroles blijkt dat ongeveer 14 procent van de voertuigen zich niet houdt aan de toegelaten snelheid.

“Op basis van deze cijfers wil het stadsbestuur naast de blijvende politiecontroles ook graag twee verkeersremmers in het lange, rechte deel van de straat tussen de N70 en de Herderstraat plaatsen”, zegt schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld).

Er ligt een voorstel op tafel om de weg te versmallen ter hoogte van huisnummer 37 en 60. Voor de fietsers wordt een vrije doorgang aan de rechterzijde van de versmalling voorzien. Omdat een dergelijke wijziging in de verkeerssituatie een impact heeft op de bewoners en passanten, peilt de stad eerst naar de mening van de bewoners. Zij krijgen de kans om te reageren via een antwoordkaart die werd bijgevoegd via een infobrief. De buurt krijgt de kans om te antwoorden tegen ten laatste 3 februari.