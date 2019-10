Stad oogst kritiek voor communicatie rond nieuwe zone 30: “Geen controles in afwachting van grote wegmarkeringen” Yannick De Spiegeleir

25 oktober 2019

11u07 0 Lokeren De politie heeft nog geen controles uitgevoerd in de straten die sinds kort onder de ‘coherente’ zone 30 in het Lokers stadscentrum vallen. Dat zal pas gebeuren als er nieuwe grote wegmarkeringen zijn aangebracht. Dat zegt schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open VLD).

Gemeenteraadsleden Alain Debbaut (Groen) en Ron Van Kersschaver (sp.a) toonden zich namens hun fractie beiden fervent voorstander van de invoering van een zone 30, maar maakten de stad in één adem ook attent dat de communicatie rond de invoering beter kon.

“Aan deze toch wel ingrijpende maatregel ging geen communicatie vooraf. Niet op flyers in de wijk, niet op de website, niet in infokrant, nergens. Het is de politie die op sociale media de communicatierol van de stad heeft overgenomen. Zo creëer je ook geen draagvlak voor deze maatregel en voelen nogal wat chauffeurs zich niet aangesproken”, stelt Debbaut. Van Kersschaver op zijn beurt pleitte voor het gebruik van ‘Citizen Science’. “Er is het voorbeeld van Telraam: via een aan het raam bevestigde meeteenheid kunnen we meten welke soorten en hoeveel verkeer er in een straat passeert. Een zee van informatie die we als stad samen met de burgers verzamelen. Zowel de deelnemers, als het beleid leren op deze manier aan de hand van objectieve cijfers het verkeer in hun straat kennen en met deze data kunnen we de infrastructuur, verkeerslichten en verkeersplannen efficiënter en beter maken”, stelt Van Kersschaver.

Van Rysselberghe antwoordt dat de stad nog een grootschalige campagne plant rond de uitgebreide zone 30 in het stadscentrum. “Er zullen binnenkort grote wegmarkeringen aangebracht worden. Bovendien zijn er nog geen controles geweest in de nieuwe zone 30.