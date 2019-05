Stad ontvangt 100.000 euro subsidie voor sport- en beweegpark in Eksaarde Yannick De Spiegeleir

28 mei 2019

12u14 16 Lokeren Er komt een sport- en beweegpark aan het Stationsplein van Eksaarde. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) heeft het licht op groen gezet voor een maximale subsidie van 100.000 euro. De middelen zullen onder meer aangewend worden voor de aanleg van een basketplein, een skatezone en een rustplek voor fietsers.

Muyters deed in februari een oproep om publieke ruimte zo sport- en beweegvriendelijk mogelijk in te richten. Onlangs werd bekendgemaakt dat 12 projecten werden geselecteerd voor subsidie. Vier, waaronder het sport- en beweegpark in Eksaarde, mochten de maximale subsidie van 100.000 euro ontvangen.

Het stationsplein van Eksaarde roept al enige tijd om een grondige facelift. Hiervoor lanceerde het stadsbestuur reeds in 2017 een bevraging bij de bevolking en werd dit voorjaar gestart aan de aanleg van fase 1. De stad greep de subsidieoproep van minister Muyters aan om het hele project naar een hoger niveau te tillen.

Schepen van Jeugd Marjoleine De Ridder (CD&V) is verheugd met de financiële injectie: “Met zijn centrale locatie langsheen fietssnelweg Moerbeke-Lokeren (de oude spoorwegbedding, red.) is het stationsplein in Eksaarde een toeristisch kruispunt in het Waasland. Een attractieve rustzone voor fietsrecreanten zal gecombineerd worden met een uitgebreid aanbod voor de jeugd zoals een basketplein, skatezone en speeltuin. Via innovatieve elementen zullen kinderen en jongeren extra uitgedaagd worden om te bewegen.”

De details worden via een participatief traject verder uitgewerkt. Vorige week werd fase 1 van het Stationsplein afgewerkt. Hierin werd een zone met voldoende parkeerplaatsen voor de opvang van de gebruikers van de lokale economie opgenomen. Deze ruimte zal ook dienst doen als evenementenplein. Via groene buffers werd een aantrekkelijke recreatiezone gecreëerd met petanquebanen en fitnesstoestellen.