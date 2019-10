Stad ontraadt privégebruik vuurwerk op nieuwjaarsnacht Yannick De Spiegeleir

22 oktober 2019

20u42 4 Lokeren Het stadsbestuur zal geen verbod heffen op het ontsteken van vuurwerken tijdens de nacht van oud op nieuw tussen middernacht en één uur. Ze zal het burgers wel ontraden. Dat vernam gemeenteraadslid Sylvie Van Acker (N-VA) van burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).

Van Acker informeerde naar de houding van het stadsbestuur naar aanleiding van de incidenten die zich begin dit jaar afspeelden tijdens de eerste uren van 2019 waarbij vuurwerk en -pijlen roekeloos werden afgestoken op de Markt. Het gemeenteraadslid polste bij de stad of de daders al gevat zijn en of er een verbod komt op privévuurwerk tijdens de komende feestperiode, naar analogie met de houding van de Vlaamse regering

Burgemeester Anthuenis verschafte duidelijkheid over de houding van de stad. “We gaan vuurwerk niet verbieden tussen middernacht en één uur. Wel gaan we het ontraden en is het enkel nog toegelaten om op privéterrein vuurwerk af te schieten. Het vuurwerk van de stad op de nieuwjaarsreceptie blijft sowieso behouden.”

Van Acker betreurt het standpunt van de stad. “Spijtig te horen dat het stad privévuurwerk enkel zal ontraden en toestaan dat dit alleen op privéterrein mag afgestoken worden. Nochtans werd dit Vlaams decreet ook ondersteund door Open Vld en CD&V. Het stadsbestuur verkiest dus duidelijk plezier boven veiligheid”, stelt het oppositieraadslid.