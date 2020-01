Stad onthult plannen voor oud postgebouw: “Dienst Toerisme, stadsarchief én ceremoniezaal op komst” Yannick De Spiegeleir

06 januari 2020

13u33 0 Lokeren Op de nieuwjaarsreceptie van de stad heeft burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) een tip van de sluier gelicht over de plannen met het oude postgebouw op de Markt. “Op de benedenverdieping komt een uitgebreide dienst Toerisme en het stadsarchief. Op de eerste verdieping plannen we een polyvalente zaal waar de gemeenteraad, maar ook plechtigheden kunnen doorgaan.”

Met het opzet om haar dienstverlening voor de burger uit te breiden en te moderniseren, kocht de stad vorig jaar het postgebouw aan. Het statige pand op de hoek van de Markt en de Durmelaan stond al enkele jaren leeg nadat de post verhuisde naar een andere locatie op de Markt. De stad kocht het gebouw van een Gentse privé-eigenaar voor 800.000 euro.

“De optimalisering van de dienstverlening is één van de speerpunten van onze bestuursmeerderheid deze legislatuur. We moeten mee met onze tijd en moeten dus onze dienstverlening verder moderniseren. Meer digitaal werken, voor de mensen die frequent op de digitale snelweg zitten. Maar ook voor de anderen moeten we de wachttijden bij de stadsdiensten verminderen, moeten we ook meer op afspraak kunnen werken”, licht de burgemeester toe. “De aankoop van het postgebouw moet dit faciliteren.”

Dakwerken

Het zal zeker nog enige tijd duren voor er nieuw leven komt in het voormalige postgebouw, maar de contouren van de nieuwe invulling worden steeds duidelijker. “Op korte termijn worden er dakwerken gepland aan het gebouw. Dat is écht wel nodig, want het dak moet dringend aangepakt worden”, zegt Anthuenis.

Daarna zal de stad een ontwerper aanstellen. Die moet ervoor zorgen dat een uitgebreide Dienst Toerisme én het stadsarchief, dat momenteel gevestigd is in de Torenstraat, een plek krijgen op het gelijkvloers van het postgebouw. Wat de plannen zijn met het huidig stadsarchief wordt later gecommuniceerd.

Gemeenteraad

“Op de eerste verdieping plannen we een moderne ceremoniële en polyvalente zaal waar huwelijken kunnen plaatsvinden, waar de gemeenteraad kan doorgaan, waar officiële ontvangsten kunnen doorgaan en waar groepen kunnen ontvangen worden, maar dit alles moet dus nog uitgetekend worden”, verduidelijkt Anthuenis.

Door de plaats die vrijkomt in het stadhuis, zullen de diensten ook daar herschikt worden. Op het gelijkvloers komt een ‘front office’ waar de burger terechtkan met al zijn noden en vragen. De ruimte die op de derde verdieping op termijn vrijkomt door de verhuis van de gemeenteraad- en ontmoetingszaal zal ingevuld worden door ‘back office’-diensten die achter de schermen werken.