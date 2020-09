Stad onderzoekt mogelijkheid om openbaar toilet te plaatsen Yannick De Spiegeleir

15 september 2020

15u53 1 Lokeren Het voorstel van Lokeraar Nicolas Baeke om gratis openbare toiletten te voorzien in het centrum van Lokeren krijgt wellicht navolging. De stad onderzoekt de mogelijkheid om het initiatief te integreren in het te renoveren postgebouw of bij de heraanleg van een centrumplein.

Baeke verzamelde via het burgerparticipatieplatform ‘Denk Mee’ als eerste Lokeraar de 335 benodigde stemmen van stadsgenoten, waardoor zijn voorstel voor openbare toiletten op de gemeenteraad werd geagendeerd.

De toiletten komen er wel niet meteen. “Momenteel is er geen budget of project in de meerjarenplan opgenomen om openbare toiletten te plaatsen”, luidt het bij de stad. “Vanuit de diensten kan worden onderzocht om gratis openbare toiletten te integreren in het te renoveren postgebouw of op de nieuw heraan te leggen Groentemarkt, mogelijks ook op Oude Vismijn of op termijn binnen de heraanleg van het Kerkplein”, zegt schepen van Infrastructuur Sabine Van Rysselberghe (Open Vld).

Netheid en hygiëne

Vlaams Belang-raadslid Lena Van Boven ging akkoord met het voorstel om het idee verder te onderzoeken, maar waarschuwde voor problemen met netheid en hygiëne. “Mijn ervaring zegt dat het zeer moeilijk is een proper openbaar toilet te vinden. Eind vorige maand kwamen de openbare toiletten in Maldegem nog in het nieuws. Ik ga jullie de gore details besparen maar dat wil je zeker niet in je stad”, aldus Van Boven. Baeke stelde eerder zelf al voor om met een controle van de identiteitskaart te werken. Schepen Van Rysselberghe beloofde rekening te houden met de bezorgdheid.

Raadslid Marc Beuseling (Groen) vroeg op zijn beurt om rekening te houden met rolstoeltoegankelijkheid en de integratie van infrastructuur om baby’s te verversen met aandacht voor de nodige privacy. Hij stelde zich ook vragen bij het feit dat de stad nog geen budget voorziet voor het project. “Zo dreigt participatie een lege doos te worden”, aldus Beuseling. Schepen Van Rysselberghe repliceerde dat de stad moeilijk op voorhand een budget kan vastleggen voor voorstellen die nog moeten geformuleerd worden door burgers, maar beloofde de suggestie voor een babytafel mee te nemen.