Stad neemt maatregelen na filevorming in industriezone: “Verkeerssituatie verandert maandag na ochtendspits” Yannick De Spiegeleir

24 januari 2020

13u44 10 Lokeren Na een overleg met een delegatie van de Vereniging van Lokerse Industriëlen (VLI) heeft de stad beslist om de recente veiligheids- en mobiliteitsproblemen aan te pakken in industriezones E17/2 en E17/3. Door de start van de werken aan E17/4 kampen de bestaande bedrijvenzones al enkele weken met files.

“Met het oog op efficiënte oplossingen en een vlottere verkeersafwikkeling werd na uitgebreid overleg, met onder andere de VLI, de Vereniging van Lokerse Industriëlen, beslist om de verkeerssituatie vanaf maandag 27 januari, na de ochtendspits, te wijzigen”, zegt schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld).

Vanaf maandag tot eind maart zal de verkeerscirculatie in de Moortelstraat en de Brandstraat worden aangepast met de volgende maatregelen:

- Eenrichtingsverkeer in de Moortelstraat van Brandstraat tot Stokkelaar;

- Eenrichtingsverkeer in de volledige Brandstraat;

- Verbod linksaf naar Heikantstraat komende van de Wolfsakker en verbod linksaf te slaan naar Brandstraat komende van de Heikantstraat = enkel rechts in – rechts uit mogelijk)

- Parkeer- en stilstaanverbod in Wolfsakker en Brandstraat, vanaf de Dieptestraat tot in de Brandstraat aan het kruispunt met de Moortelstraat en dat aan beide zijden van de weg.

Monitoren

In november riep gemeenteraadslid Philippe Van Streydonck (N-VA) al op om eenrichtingsverkeer in te voeren in bepaalde straten. De stad reageerde toen eerder afhoudend, maar nu wordt er dus toch ingegrepen.

Daarnaast zullen een aantal bijkomende verkeers- en informatieborden geplaatst worden om te wijzen op de gewijzigde verkeerssituatie, om duidelijk te maken dat men niet mag stilstaan op de overweg, … “En uiteraard zullen de huidige verkeersborden die strijdig zijn met de nieuwe proefopstelling afgedekt worden om misverstanden te vermijden”, klinkt het nog. De lokale politie zal vanaf maandag het verkeer mee in goede banen leiden zodat ook ter plaatse wordt toegezien op de correcte naleving van de nieuwe verkeerssituatie. “Samen met de politie en onze mobiliteitsdienst zullen wij de verkeerssituatie, in nauw overleg met de VLI en de buurtbewoners, constant monitoren. Indien nodig kunnen nog bijkomende maatregelen volgen”, besluit schepen Van Rysselberghe.