Stad maakt wijkcirculatieplan op voor Lokeren-Zuid: “Studiebureau brengt verkeersstromen in kaart” Yannick De Spiegeleir

09 januari 2020

16u57 7 Lokeren In afwachting van de ontwikkeling van de nieuwe industriezone E17/4 is de stad volop bezig met het ontwikkelen van een wijkcirculatieplan voor Lokeren-Zuid. “Er komt ook een hoogtebegrenzer in de Oosteindestraat”, zegt schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld).

Op verschillende locaties in Bokslaar, Spoele en Everslaar duikt de komende dagen een mobiele camera op. De lokale politie van Lokeren maakte op haar Facebookpagina al duidelijk dat het niet om een flitscamera gaat, maar om een camera om verkeerstellingen uit te voeren in opdracht van de stad.

Schepen Van Rysselberghe bevestigt. “In de dading met het buurtcomité van Everslaar is afgesproken dat er een wijkcirculatieplan zal opgemaakt worden. De stad liet eerder zelf al metingen uitvoeren nabij E17/3. Een studiebureau zal nu in de ruimere omgeving van de Zelebaan tot Heiende op een zevental gerichte locaties tellingen houden om de verkeersstromen in kaart te brengen. Onder meer op basis van die gegevens willen we over enkele maanden een wijkcirculatieplan op tafel leggen. Er zal onder meer onderzocht worden of een ontsluiting via de Bredenhoekstraat opportuun is als alternatief voor de Nieuwe Straat. De tellingen moeten op dat vlak duidelijkheid bieden.”

Van Rysselberghe laat bovendien weten dat er een hoogtebegrenzer zal geplaatst worden ter hoogte van de Oosteindestraat. De toegang tot die straat ter hoogte van E17/3 is nu al tijdelijk afgesloten met betonblokken. De stad wil op die manier verhinderen dat de woonstraat gebruikt wordt als sluiproute. “Zo kan het verkeer van en naar het industriepark zich enkel nog verplaatsen via Wolfsakker.”

File in Brandstraat

Intussen zijn ook de werken begonnen in industriezone E17/4 voor de bouw van het distributiecentrum van chocoladeproducent Callebaut. Vrachtwagens rijden af en aan voor de bouw van het grootschalige industriële complex. De Nieuwe Straat is afgesloten voor het verkeer in functie van de bouwwerken. Gemeenteraadslid Philippe Van Streydonck (N-VA), die werkzaam is in de industriezone, wijst erop dat het afsluiten van de Nieuwe Straat leidt tot filevorming ter hoogte van de spoorweg in de Brandstraat. “Tijdens de spits leidt dit tot wachttijden van 15 tot 20 minuten. Als je weet dat er straks nog een industriezone bijkomt, moet dit toch tot enige bezorgdheid leiden, want het verkeer zal enkel nog toenemen. Ook voor het klimaat is het geen goede zaak dat auto’s zolang staan te tuffen”, aldus het raadslid.