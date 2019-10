Stad maakt parking in Brugstraat betalend na herinrichting eind 2020: “Parkeerdruk in buurt beperken” Yannick De Spiegeleir

29 oktober 2019

15u38 2 Lokeren In de Brugstraat zijn vorige week de nutswerken van start gegaan ter voorbereiding van de riolerings- en wegenwerken in de centrumstraat. De lokale handelaars benadrukken dat ze ten allen tijde bereikbaar blijven. “In november leggen we onze klanten extra in de watten met kortingen en verrassingen”, klinkt het bij boetiek Jacqueline.

In aanloop naar de herinrichting van de Brugstraat worden de nutsvoorzieningen in de Brugstraat nu al vernieuwd. Intussen raakte ook bekend dat de stad de parking in de straat na afloop van alle werken, vermoedelijk tegen eind 2020, betalend zal maken.

“Dat gebeurt in samenspraak met de buurtbewoners”, beklemtoont schepen van Openbare Werken Sabine Van Rysselberghe (Open VLD). “Op die manier willen we de parkeerdruk verlichten. Ook voor handelaars is het een goede zaak, want er zal een hogere rotatie zijn op de parking. Nu gebruiken sommige bestuurders de parking bijvoorbeeld als alternatief voor de betalende parking van het ziekenhuis.” Ook de straat zelf zal een andere aanblik hebben na de werken. Zo worden de voetpaden verbreed. “In de smallere stukken van de straat zal er daardoor niet meer geparkeerd kunnen worden, maar dat zal worden gecompenseerd door de heraanleg van de parking in het midden van de straat.” De parking zal ook voorzien worden van camera’s. De heraanleg van de riolering en de wegenis zal wel pas volgend jaar plaatsvinden na het aanstellen van een aannemer door de stad.

Verwenacties

Intussen maken de handelaars in de straat het beste van de werken. “De Brugstraat mag dan wel onderbroken zijn tijdens de werken van de nutsmaatschappijen. We blijven ten allen tijde wel bereikbaar. Zowel via het stuk Brugstraat dichtst bij de kliniek als via het Zand, waar je uitzonderlijk de Brugstraat mag inrijden omwille van de werken”, zegt Martine Van Hecke, die samen met haar zus Lily zaakvoerder is van Boetiek Jacqueline. “Parkeren kan zoals steeds op onze eigen privé parking of op de openbare parking tegenover onze winkel. Indien dit voor onze klanten moeilijk bereikbaar is, kunnen ze gedurende de hele periode van de werken parkeren op de parking van Vleeshandel De Nul via de Zelestraat.”

De kledingwinkel pakt bovendien uit met enkele mooie verwenacties voor haar klanten in november. “Bij elke aankoop krijgen ze een directe korting van 5 procent. Wie parkeert bij Vleeshal De Nul na het shoppen mag daar een verrassing ophalen. En gedurende de heel maand november zijn we elke vrijdag open tot 19 uur", aldus Van Hecke.