Stad maakt hemelwaterplan op Yannick De Spiegeleir

28 januari 2020

17u50 0 Lokeren Gemeenteraadslid Alain Debbaut (Groen) informeerde op de jongste raadszitting naar het nieuwe hemelwaterplan van de stad. “Sowieso een pluim voor de stad dat ze dit opmaken en dat ze ingaan op onze vraag om dit plan ook te laten inspelen op de problematiek van langdurige droogte.”

Debbaut haalde wel enkele kritische bemerkingen aan. “Wat voorligt, kan niet – zoals de naam van het bestand wel aangeeft – een eindrapport zijn. Het is het begin van een hele reeks beleidsmaatregelen, waarvoor nu een welomlijnd kader beschikbaar is”, aldus het oppositieraadslid die onder meer een pleidooi voerde voor een slim grachtenbeleid en de opmaak van een verhardingsinventaris.”

Bevoegd schepen Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) antwoordde namens de stad. “Dit is geen eindrapport, maar een visie die we nu in de praktijk willen omzetten. De komende weken vindt er al een overleg plaats met Aquafin en we zullen dit document ook bespreken op de commissie.”