Stad legt 1,5 miljoen euro opzij om impact coronacrisis op te vangen Yannick De Spiegeleir

07 april 2020

16u31 0 Lokeren De stad trekt een budget uit van 1,5 miljoen euro om de lokale impact van de coronacrisis tegemoet te komen. “Zowel de Lokerse economie middenstand en bedrijven, het middenveld als de meest kwetsbaren in onze samenleving zijn zwaar getroffen”, klinkt het.

Het stadsbestuur werkt naar eigen zeggen niet enkel noodzakelijke maatregelen uit op korte termijn, maar ook acties om Lokeren op langere termijn te doen heropleven. “Het zijn uitzonderlijke tijden. Mensen rekenen erop dat de overheid actie onderneemt. En als stad willen we die verantwoordelijkheid ook opnemen. Met een pakket aan maatregelen”, zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld). “De stad gaat evenwel niet zomaar premies uitdelen”, vult schepen van Financiën Stefan Walgraeve (Open Vld) aan. “Het gaat om een geheel van maatregelen waarbij zowel inkomsten niet zullen worden geïnd, zoals belastingen en huur, als geld wordt uitgetrokken voor ondersteunende maatregelen.”

Fiscaal pakket voor het Lokerse bedrijfsleven

Met een fiscaal pakket wil het stadsbestuur zuurstof geven aan de zwaar getroffen Lokerse ondernemingen. De algemene bedrijfsbelasting wordt gedeeltelijk kwijtgescholden, in functie van de duurtijd van de federale coronamaatregelen. Voor de horecasector had de Stad Lokeren eerder al beslist de terrastaks kwijt te schelden voor dit jaar.

Naast de belastingen worden ook de retributies voor markten geschrapt voor de periode waarin de federale coronamaatregelen gelden. “Deze ondernemers kunnen hun beroep niet uitoefenen en het betalen van een retributie aan de Stad Lokeren is dan ook niet aan de orde”, klinkt het. De stad voorziet ook tegemoetkomingen in de huur en concessies van zelfstandigen en kleine ondernemingen die huren bij de stad. “Dit vergt een gerichte oefening die we in de komende dagen en weken verder uitwerken, maar ook hier zullen we werken in de richting van een (al dan niet gedeeltelijke) vrijstelling van de huur- of concessiegelden gedurende de periode van de federale maatregelen.” De stad herhaalt ook haar oproep om lokaal te kopen. Handelaars die een plekje willen op de overzichtswebsite moeten zich gewoon registeren via www.lokeren.be/koop-lokaal.

Fiscaal pakket voor alle Lokeraars

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om géén verhoging van de aanslagvoet aanvullende personenbelasting door te voeren, en dus het verwachte inkomstenverlies niét te compenseren.

Ademruimte voor het middenveld

Door de noodgedwongen, maar noodzakelijke sluiting verliezen onder meer ook de bibliotheek, het museum, het cultureel centrum, het sport- en jeugdcomplex en het zwembad een groot aantal inkomsten.

Alle verenigingen en organisaties die activiteiten ontwikkelen binnen de gebouwen van de stad Lokeren krijgen kwijtschelding van huur voor elke aangesneden maand dat de federale coronamaatregelen gelden.

Het college van burgemeester en schepenen besliste eerder al om de verkochte tickets voor geannuleerde voorstellingen en de geplande zaalhuur terug te betalen voor de periode waarin de federale coronamaatregelen gelden. Ook een aantal evenementen en bijhorende randactiviteiten werden geschrapt.

Maatregelen voor kwetsbare Lokeraars

Door de grote impact van de gezondheidscrisis op de economie, stijgt het aantal Lokeraars dat niet rondkomt, hetgeen aanleiding geeft tot een stijging van het aantal steunaanvragen en het aantal leefloonuitkeringen.

“Omdat de impact van de gezondheidscrisis nog niet volledig duidelijk is, voorzien we hier geen specifiek budget voor, maar zullen de bijkomende kosten ten gevolge van deze maatregelen uiteraard door het OCMW gedragen worden”, klinkt het.

Lokerse middenstand boost geven na de crisis

Wanneer de crisis voorbij is, zullen onze lokale ondernemingen, horeca en handelaars opnieuw moeten opstarten. “We zullen ook daarvoor een bedrag uittrekken, in samenspraak met onze lokale middenstand, voor collectieve gemeenschappelijke acties van uit de handelaars en horeca zelf. De komende weken en maanden wordt dit verder uitgewerkt.”