Stad lanceert Energiehuis: advies over energie en renovatie Yannick De Spiegeleir

27 december 2019

10u53 3 Lokeren Vanaf 2020 zal elke Lokeraar met vragen over energie en renovatie wekelijks terecht kunnen in het Energiehuis van de stad.

“Bij het Energiehuis kan je terecht met al je vragen in verband met energiebesparing en renovatiewerken. Het Energiehuis geeft ondersteuning en begeleiding waar nodig, ook voor bijvoorbeeld premie-aanvragen of het vergelijken van energieleveranciers. Bij zeer specifieke vragen word je doorverwijzen zodat jouw vragen zo nauwkeurig kunnen beantwoord worden", zegt eerste schepen Filip Liebaut (CD&V).

Iedere maandag namiddag zal een medewerker van Interwaas (gekozen als regionaal energiehuis) op het stadhuis te Lokeren aanwezig zijn om die vragen te beantwoorden en info te verstrekken. Het Energiehuis werkt op afspraak om zodoende de nodige tijd voor iedere klant vrij te maken. Wie zelf vragen heeft of mensen kent, mag met de dienst huisvesting contact opnemen of rechtstreeks via Interwaas op 03/780.52.00. Er wordt dan een afspraak vastgelegd.

Het Energiehuis vind je dus op maandagnamiddag tussen 13.30 en 17 uur op de eerste verdieping van het stadhuis te Lokeren. Lukt dit niet dan kan je ook terecht bij Interwaas in Sint-Niklaas.

Meer info op https://www.mijnenergiehuis.be/home.