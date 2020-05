Stad lanceert digitale wandeling over toekomstig Heirbrugpark Yannick De Spiegeleir

06 mei 2020

14u35 2 Lokeren Hoe ziet het Heirbrugpark er in jouw dromen uit? Om de Lokeraars te stimuleren om hun mening te geven, lanceerde de stad deze week een digitale wandeling in de vorm van een filmpje.

In het filmpje geven schepenen van Omgeving Filip Liebaut (CD&V) en schepen van Toerisme Marina Van Hoorick (Open Vld) tekst en uitleg over de site, het verleden en de inrichtingsmogelijkheden. “We hadden iedereen graag uitgenodigd op een activiteit ter plaatse. Helaas kan dit nu niet maar we nemen je graag mee op digitale wandeling”, klinkt het.