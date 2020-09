Stad lanceert campagne ‘Vélokeren’: “We willen meer Lokeraars op de fiets krijgen” Yannick De Spiegeleir

17 september 2020

11u35 0 Lokeren Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit heeft de stad Lokeren donderdagochtend het startschot gegeven van de nieuwe campagne ‘Vélokeren’. “Nu we in januari 2023 het Belgisch kampioenschap veldrijden mogen ontvangen, vonden we het tijd om meer in te zetten op de fiets”, zegt schepen van Sport Marjoleine de Ridder (CD&V).



Fietsen zit sinds de coronacrisis in de lift. Steeds meer mensen springen op de fiets voor korte, maar ook verdere verplaatsingen. Ook de stad Lokeren wil de komende jaren inzetten op een duurzame fietsmobiliteit – en infrastructuur en lanceert daarom de campagne Vélokeren. “Onze stad treedt de voorbije jaren steeds vaker op als gastheer voor allerlei fietswedstrijden, zoals de Rapencross, en in 2023 zullen we het Belgisch kampioenschap veldrijden ontvangen. Tegen dat BK willen we zoveel mogelijk Lokeraars op de fiets te krijgen”, zegt schepen van Sport Marjoleine De Ridder.

Donderdagochtend werd het startschot gegeven van de campagne met het logo dat ontworpen werd door de Lokerse illustrator David Audenaert, alias VIZID. Het beeld verwijst onder andere naar het vele groen in Lokeren. “De hoge N op het einde vormt een knipoog naar de eindmeet van het BK in 2023", legt Audenaert uit. Welke concrete acties de stad gaat ondernemen om meer Lokeraars aan het fietsen te krijgen, wordt in een later stadium bekendgemaakt. “Dat zal uiteraard gebeuren op sportief vlak, maar ook naar evenementen, mobiliteit, veiligheid, infrastructuur en duurzaamheid toe”, licht schepen de Ridder al een kleine tip van de sluier.

Elektrische fietsen voor stadspersoneel

Schepen van Duurzaamheid Marina Van Hoorick (Open Vld) stipt aan dat de stad al volop de kaart trekt van de fiets. Zo kocht de stad zes elektrische fietsen aan voor het personeel en staat de aankoop van nog eens vier fietsen gepland. “Op langere termijn denken we na over een leaseplan waarbij het personeel in ruil voor een stukje wedde gebruik kan maken van een fiets”, legt de schepen uit.

Succes Blue-Bikes

Ook de Blue-Bikes, de fietsen die je kunt huren aan het station van Lokeren (en elders in Vlaanderen), worden steeds populairder. “Lokeren heeft in 2019 schitterend gescoord wat het gebruik van de Blue-Bikes betreft, met een groei van 24 procent en 547 gebruikers. Om het fietsgebruik te stimuleren legt de stad trouwens bij elke ontlening van een Blue-Bike een euro bij”, weet Van Hoorick.

Om meer mensen te overtuigen op de fiets te springen, moet ook de infrastructuur op maat zijn. “Er is nog een pak werk aan de winkel. Bij grootschalige infrastructuurwerken gaat er extra aandacht naar fietsers en voetgangers”, verzekert schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld). “Zo staan er onder andere werken gepland aan de Rozen of de Hemelseschoot in Doorslaar met in het nieuwe ontwerp aandacht voor fietsinfrastructuur.”

Fietsevenementen

Dat de fiets leeft bij de Lokeraar, merkt de stad ook op het platform Denk Mee Lokeren. “Een pak van de voorstellen heeft betrekking op de fiets. Er staan heel wat mooie ideeën tussen, het ene al wat realistischer dan het andere, maar we gaan zeker aan de slag met de input”, vertelt de schepen.

De komende weken staan er alvast enkele fietsevenementen op de agenda. Op vrijdag 18 september is er de Vlaamse strapdag. Verschillende scholen organiseren ludieke acties. Op woensdag 23 september zijn er initiaties veldrijden voor kinderen op het parcours en op zaterdag 26 september vindt de Rapencross plaats. Op zaterdag 17 oktober staat het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg in de agenda.

Meer info op www.lokeren.be/vélokeren.