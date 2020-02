Stad koppelt heropening Pieter Heydensveer aan verharding dijk Yannick De Spiegeleir

03 februari 2020

21u27 0 Lokeren Op de gemeenteraad polste Alain Debbaut (Groen) naar de heropening van het Pieter Heydensveer als missing link voor het wandel- en fietstoerisme. “We zijn als stad niet tegen deze piste, maar zouden dat graag koppelen aan het toegankelijk maken van de dijken”, zegt schepen van Omgeving Filip Liebaut (CD&V).

Debbaut somde de voordelen op van een heropening van het historische Pieter Heydensveer dat Daknam en Eksaarde verbindt. “Hier kan een recreatieve overzet voor fietsers en wandelaars een meerwaarde betekenen. U hebt in het verleden deze overzet gekoppeld aan een ontsluiting en verharding van de Durmedijken tussen Daknambrug en Keizershof, maar dit is voor ons nooit een optie geweest. Een dijkverharding zal hoe dan ook aangevochten worden door de natuurverenigingen over wiens terrein dit zou moeten gerealiseerd worden. Nu er in Lokeren langs de oevers van de boven-Durme een otter gesignaleerd is – en ik ga niet verklappen waar precies – is een verharding van het deel tussen Daknambrug en het Keizershof al helemaal geen optie meer.”

De stad is echter formeel. “Een onderzoek naar de heropening van het veer is opgenomen in het beleidsplan, maar we koppelen dit aan een verharde dijk. Bovendien zitten we op die plek ook met boottoerisme en een beperkte diepte. Een kabel op de bodem kan mogelijk voor problemen zorgen”, aldus schepen van Toerisme Van Hoorick (Open Vld).