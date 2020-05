Stad investeert 600.000 euro in uitrol cameraschild Yannick De Spiegeleir

26 mei 2020

13u40 4 Lokeren De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de verdere uitrol van een ANPR-netwerk langs de invalswegen rond Lokeren. De komende twee jaar wordt een bedrag van 600.000 euro geïnvesteerd. Naar aanleiding van de bespreking van het punt vroeg Groen-gemeenteraadslid Alain Debbaut om ook de effectiviteit van de zone 30 tegen het licht te houden.

Onder meer langs de Zelebaan, Wolfsakker, Beerveldestraat en Rechtstraat komen er slimme camera’s met nummerplaatherkenning. De Groen-fractie stipt aan dat er ook aandacht dient te gaan naar de handhaving van de zone 30 in het centrum. “We hopen dat de investering in het cameraschild haar nut kan bewijzen en dat we dit eind 2021 al kunnen evalueren. Veiligheid is een basisrecht. Ook verkeersveiligheid trouwens: als Lokeren nu ook jaarlijks een gelijkaardig bedrag zou willen investeren in de handhaving van snelheidsregimes in de stad, vooral in het centrum”, stelt Debbaut. “We hebben het volste vertrouwen in het beleid dat de korpschef inzake verkeersveiligheid als prioriteit naar voor schuift, maar zien zelf dagelijks hoe sommigen schijt blijven hebben aan de opgelegde snelheden en van onze straten racecircuits maken. We vragen ons af wat dat gesprek met de 8-jarige Marie in september van vorig jaar concreet heeft opgeleverd. We dringen dan ook aan op een grondige evaluatie van één jaar invoering van zone 30 binnen de ring op de volgende gemeenteraad.”

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) gaf te kennen dat de politie haar uiterste best doet om controle uit te oefenen, maar toont zich het idee van een evaluatie genegen. “We zullen bekijken wanneer dit kan plaatsvinden en onder welke vorm.”