Stad houdt infomoment over herinrichting Stationsplein Eksaarde Yannick De Spiegeleir

09 maart 2020

14u45 0 Lokeren Op donderdag 12 maart organiseert het stadsbestuur een infomoment voor de inwoners van Eksaarde omtrent de nieuwe inrichting van het Stationsplein. De details van het voorontwerp zullen gepresenteerd worden en er is de mogelijkheid om vragen te stellen aan de medewerkers van de stad en studiebureau Evolta. Alle geïnteresseerden zijn welkom tussen 19 en 20.30 uur in bistro Den Bascuul, gelegen aan het Stationsplein.

Het Stationsplein van Eksaarde is al enkele jaren toe aan een grondige facelift. Het stadsbestuur heeft de ambitie om van dit centraal gelegen plein een dynamische ontmoetingsplek te maken voor de inwoners van Eksaarde. Bovendien wil het een aantrekkelijk rustpunt creëren voor de fietstoeristen die gebruik maken van de fietssnelweg Moerbeke-Lokeren (F412), grenzend aan het plein.

De eerste stappen werden al gezet. “Vorig jaar werd fase 1, de inrichting van een parking/evenementplein en recreatiezone met petanquebanen en fitnesstoestellen, reeds afgewerkt. Intussen kregen de plannen voor de inrichting van fase 2 meer vorm. Op basis van diverse bevragingen en inspraakmomenten kwamen we - in overleg met studiebureau Evolta - tot een definitief voorontwerp”, vertelt schepen Sabine Van Rysselberghe (Open Vld).

Pumptrack

Via een financiële injectie van 100.000 euro kreeg stad Lokeren vorig jaar een fiat van Sport Vlaanderen om de oorspronkelijke plannen van fase 2 naar een hoger niveau te tillen. En dat zal de jeugd van Eksaarde zich niet beklagen. De zone het dichtst bij het dorpscentrum krijgt een recreatieve invulling met hun lang gevraagde skatepark in beton, maar ook een pumptrack en chillzone met dj-booth. “Een pumptrack is een aaneengesloten circuit met bulten en kombochten, die elkaar ritmisch opvolgen. Je maakt snelheid door pompende bewegingen te maken”, weet schepen van sport Marjoleine de Ridder. “Omdat het geschikt is voor alle fiets- en skatesporten, is dit een mooie uitbreiding van het skatepark. Bovendien fungeert het als initiatieparcours voor jonge fietsers en als behendigheidsparcours voor onze meer ervaren veldrijders en mountainbikers.”

In het zuidelijke deel van het plein zullen groenvormen en wadi’s je als een natuurlijke leidraad doorheen diverse spelelementen voor kinderen leiden zoals een interactief spel en een speeltuin. Langsheen het fietspad wordt een rustpunt met picknickbank voorzien waar men kan luieren in de schaduw van de bomen.