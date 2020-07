Stad hakt knoop door over lokale coronamaatregelen: mondmaskerplicht in bebouwde kom, geen evenementen tot eind augustus en lokale contactopsporing Yannick De Spiegeleir

27 juli 2020

16u55 108 Lokeren Het coronavirus is helaas opnieuw aan een opmars bezig. Ook Lokeren blijft niet gespaard. De stad heeft de alarmdrempel bereikt en signalen vanuit de Lokerse huisartsenkring wijzen op verdere stijgingen de komende dagen. Bovenop de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad last de stad evenementen af tot eind augustus waaronder Bubbels in het Park en de AVLO Streetrace. Het dragen van een mondmasker wordt verplicht in de bebouwde kom en er komt lokale contactopsporing.

Het dragen van een mondmasker is verplicht op markten, rommelmarkten, in winkels, in winkelstraten, in alle openbare gebouwen voor de publiek-toegankelijke delen. Ook in horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten. Daarnaast vaardigt de stad ook een mondmaskerplicht uit in de bebouwde kom en op plaatsen waar dit nodig is: op winkelparkings Zelebaan, aan tankstationwinkels, en aan het skatepark bijvoorbeeld. Signalisatie zal deze plaatsen duidelijk aanduiden.

Ook in Lokeren is het coronavirus aan een opmars bezig. Contacten met de Lokerse huisartsen signaleren een verdere stijging. De stad Lokeren is dan ook bijzonder waakzaam en zal, in samenspraak met de huisartsen, zelf actief meewerken aan een lokaal tracering-systeem teneinde de problematiek in kaart te kunnen brengen en de getroffen families en contacten bij te staan bij de quarantaine-maatregelen.

Alvast tot eind augustus gelast de stad Lokeren de eigen evenementen af, dit gaat onder meer over Bubbels in het Park en de alternatieve opening van de feestenweek vallen onder die noemer. Ook private evenementen van meer dan 200 personen outdoor en meer dan honderd personen indoor, werden door de Nationale Veiligheidsraad verboden. Andere kleinere privé-evenementen zullen gescreend worden door de Lokerse autoriteiten.

Sportwedstrijden moeten voortaan zonder publiek doorgaan. Aangezien dit voor de AVLO Streetrace en het Belgisch Kampioenschap (geschat op 1.000 deelnemers) van komende zaterdag echt niet kan gegarandeerd worden zal de wedstrijd helaas worden afgelast.

In de Lokerse woonzorgcentra is bezoek enkel nog mogelijk in de cafetaria mét mondmasker en op anderhalve meter afstand. Buiten is bezoek mogelijk zonder mondmasker mogelijk, mits de afstand wordt gerespecteerd.