Stad geeft horecazaken duwtje in de rug: “Terrassen vergroten waar mogelijk mits goedgekeurd plan” Yannick De Spiegeleir

29 mei 2020

13u16 0 Lokeren De stad heeft enkele maatregelen uitgerold om de zwaar getroffen horecasector wat ademruimte te geven. Zo krijgen café’s en restaurants de mogelijkheid om hun terras uit te breiden als hun locatie dat toelaat. Zodra de horeca heropent zullen de Lokerse Cadeaucheques met korting worden aangeboden.

Bij het heropenen van de horeca wil de stad – waar mogelijk – voorzien in de mogelijkheid om de bestaande terrassen te vergroten in oppervlakte, dit uiteraard met inachtneming van de social distancing-maatregelen en zolang de beperkende maatregelen vanuit de hogere overheid gelden. Daarbij wordt gedacht aan verschillende opties zoals: terrassen uitbreiden op het openbaar domein in zoverre dit de toegankelijkheid en de verkeersveiligheid niet in het gedrang brengt, terrassen uitbreiden in overleg met de buren. Om dit in goede banen te kunnen leiden is het wel noodzakelijk om hiervoor voorafgaandelijke een aanvraag mét aanduiding op plan in te dienen. Het aanvraagformulier en meer info hieromtrent is te vinden bij de steunmaatregelen vanuit de stad via lokeren.be/koop-lokaal. Van de uitbreiding van de terrassen kan uiteraard pas gebruik gemaakt worden na goedkeuring.

“Ook op die manier proberen we als stadsbestuur een lans te breken voor de lokale handel en horeca”, aldus schepen van Horeca en Lokale economie Claudine De Waele en schepen van Financiën Stefan Walgraeve (Open Vld).

Eerder besliste de stad al om de terrastaks dit jaar niet te innen. De gemeenteraad heeft daarnaast op 27 april beslist dat de datum waarop alle aangiftes met betrekking tot de bedrijfsbelasting dienden te worden ontvangen, met 5 maand wordt uitgesteld.

Voor de ondernemingen die ingevolge de federale noodmaatregelen een periode van (al dan niet gedeeltelijke) sluiting (hebben moeten) ondergaan, is bovendien de beslissing genomen om voor de periode waarin deze ondernemingen aanspraak kunnen maken op de hinderpremie (voor ondernemers en zelfstandigen die verplicht hun zaak moeten sluiten omwille van de coronamaatregelen) of op de compensatiepremie (voor ondernemingen die omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de coronamaatregelen een omzetdaling van minstens 60% kennen) een vrijstelling te verlenen van de algemene bedrijfsbelasting.