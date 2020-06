Stad geeft 20 procent korting op inschrijvingen Kunstacademie: “Compensatie voor lockdown” Yannick De Spiegeleir

26 juni 2020

16u09 0 Lokeren De inschrijvingen aan de Kunstacademie Ter Beuken voor schooljaar 2021-2022 zijn gestart. Ter compensatie van het voorbije schooljaar dat omwille van de coronalockdown niet volgens de gewone werking is kunnen doorgaan in Kunstacademie Ter Beuken, vaardigt het Lokerse stadsbestuur een korting van 20% uit op het inschrijvingsgeld voor herinschrijvingen én nieuwe inschrijvingen.

Tijdens de lockdown waren de deuren dan wel gesloten van de academie, maar van stilzitten was absoluut geen sprake. Net zoals elke school, werden zoveel mogelijk lessen digitaal voortgezet. Geen sinecure voor Beeld-, Muziek- en Woordafdelingen natuurlijk.

Nieuw: online inschrijven

Ook achter de schermen werd naarstig doorgewerkt. En de vruchten daarvan zijn onder meer te zien op de vernieuwde website kunstacademie.lokeren.be. Vanaf nu is het ook mogelijk om online in te schrijven voor de Kunstacademie.

Online inschrijven kan vanaf maandag 29 juni om 10 uur tot en met vrijdag 10 juli om 22 uur. Fysiek inschrijven, kan tot en met vrijdag 3 juli.

Een tweede online inschrijvingsgolf loopt van 17 augustus 10 uur tot en met woensdag 30 september om 22 uur. Fysiek langskomen kan vanaf 24 augustus tot en met vrijdag 11 september.

Wie niet online kan inschrijven (mensen met bijzondere trajecten, zij die minder computerervaring hebben, leerlingen die later wensen in te stappen, …), kan via een doodle-link op de website een afspraak maken.

Vragen of meer info? kunstacademie@lokeren.be of telefonisch via 09 340 95 23.