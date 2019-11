Stad experimenteert met éénrichtingsverkeer in Uebergdreef: “Proefopstelling vanaf midden december” Yannick De Spiegeleir

25 november 2019

15u31 13 Lokeren Om de verkeersveiligheid in de Uebergdreef te verhogen, gaat de stad vanaf midden december experimenteren met eenrichtingsverkeer in het smalle deel van de straat tussen de Azalealaan en de Brouwerijstraat. Het gemotoriseerd verkeer zal enkel nog kunnen rijden van de Oude Heerweg richting de Groendreef.

“We denken dat de veiligheid in de Uebergdreef verhoogd kan worden door eenrichtingsverkeer in het deel tussen de Brouwerijstraat en de Azalealaan in te voeren, maar willen dit graag eerst uittesten en evalueren”, zegt schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld).

Het proefproject in de Uebergdreef start midden december en zal ongeveer 3 maanden duren. De proefopstelling omvat het invoeren van eenrichtingsverkeer in het smalle deel van de Uebergdreef tussen de Azalealaan en de Brouwerijstraat. Het gemotoriseerd verkeer kan daar enkel rijden vanaf de Oude Heerweg richting de Groendreef. Fietsers mogen wel nog steeds in de twee richtingen rijden. “Op die manier wordt er meer ruimte gecreëerd voor de fietsers, wat een meerwaarde is voor de veiligheid en ook bijdraagt aan een meer duurzame leefomgeving”, stelt de schepen.