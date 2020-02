Stad en Refu Interim helpen nieuwkomers aan vrijwilligerswerk Yannick De Spiegeleir

21 februari 2020

11u22 0 Lokeren Na een proefproject in 2019 zet de stad Lokeren de samenwerking met Refu Interim structureel verder. Deze Gentse organisatie leidt nieuwkomers uit andere landen toe naar vrijwilligerswerk. Ook op de Lokerse Feesten waren deze zomer vrijwilligers van Refu Interim aan de slag.

Door de samenwerking met Refu Interim wil de stad Lokeren de integratie van nieuwkomers bevorderen via vrijwilligerswerk. Op die manier leren ze sneller Nederlands en leggen ze sociale contacten. Bovendien kan het ook een eerste opstap zijn naar werk. “Refu Interim legt de verbinding tussen nieuwkomers en organisaties die met vrijwilligers werken”, zegt schepen van Welzijn Nina Van der Sypt (CD&V).

Infomomenten

De dienst Samenleving en Refu Interim organiseren een info- en inschrijfmoment op zaterdag 22 februari in vzw Vagevuur, van 11 tot 14 uur. Iedereen die nieuw is in België en graag vrijwilligerswerk wil doen is heel erg welkom. Refu Interim neemt de tijd om de kandidaat-vrijwilligers beter te leren kennen. Na de inschrijving gaan zij op zoek naar vrijwilligerswerk op maat. Maar ook voor Lokerse organisaties die met vrijwilligers werken, volgt er een infomoment. Organisaties uit de sociale en culturele sector, maar ook scholen en vrijetijdsverenigingen zijn welkom in het sport- en jeugdcomplex voor een infolunch op donderdag 26 maart of mogen alvast een mailtje sturen met hun interesse naar barbara@refuinterim.be

Nieuwkomers vanaf 16 jaar met veel goesting in vrijwilligerswerk zijn welkom op zaterdag 22 februari van 11 tot 14 uur in vzw Vagevuur (Kazernestraat 7, Lokeren)