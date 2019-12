Stad en OCMW stelt speerpunten uit meerjarenplan voor: “Meer investeren, zonder belasting te verhogen” Yannick De Spiegeleir

12 december 2019

15u53 0 Lokeren De Lokerse bestuursmeerderheid van Open Vld en CD&V heeft haar meerjarenplan klaar voor de komende legislatuur. Maandag wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. “We investeren bijna 3.000 euro per inwoner, zodat we Lokeren blijvend kunnen vernieuwen, en dat zonder de belastingen te verhogen”, zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld). Een overzicht van de belangrijkste speerpunten:

1. De uitbouw van de nieuwe industriezone E17/4. De verkoop van de industriegronden moet in totaal bijna 70 miljoen euro opleveren. Op dit moment is ongeveer 90 procent van de gronden gereserveerd, wat maakt dat de geraamde opbrengsten ook zekere opbrengsten zullen zijn in de loop van deze meerjarenperiode. Voor de aanleg van de wegenis- en riolering binnen het industrieterrein wordt een bedrag van 9,2 miljoen euro uitgetrokken. “Zoals men weet was er in de buurt rond het nieuwe industriegebied E17/4 een grote bezorgdheid omtrent de mobiliteitsafwikkeling”, zegt schepen van Financiën en Industriële Ontwikkeling Stefan Walgraeve. “Naar aanleiding van de overeenkomst die werd bereikt met het buurtcomité Leefbaar Everslaar werd ook beslist om de wegenis- en rioleringsprojecten voor Bokslaar-Everslaar en Spoele-Naastveldstraat-Sint-Jozefstraat mee op te nemen in dit belangrijk dossier. In totaal wordt een investering van 9,65 miljoen euro voorzien voor de wegenisprojecten in deze straten, met absolute prioriteit voor fietsers en voetgangers.

2. Een tweede speerpunt van het Lokers stadsbestuur is de realisatie van een klantgerichte dienstverlening naar de burger. Naast het verder toepassen van het werken op afspraak, een aanpassing van de openingsuren, een modern en klantvriendelijk onthaal met snelloket en het inzetten op slimme technologie en digitalisering wordt ingezet op het invullen van de infrastructuur van het stadhuis en het voormalig postgebouw. Hiervoor wordt een bedrag van 3,57 miljoen euro uitgetrokken.

3. Voor de bouw van het nieuw zwembad, een combinatie van een familie- en sportbad op maat van Lokeren, wordt een investeringsbudget van 14 miljoen euro voorzien. De bouw van het nieuw zwembad wordt daarmee het grootste investeringsproject in de komende legislatuur. Naast een sportbad komt er een doelgroepenbad, een peuterbad en een zone voor recreatie en welness.

Het stadsbestuur stipt verder aan dat de belastingen niet worden verhoogd deze legislatuur. “Sterker nog, een aantal bestaande belastingen worden afgeschaft in de loop van de legislatuur, de terrasbelasting, of zijn al afgeschaft bij het begin van de legislatuur: de belasting op onbebouwde percelen)”, zegt Anthuenis. Schepen van Financiën Walgraeve benadrukt dat de stadskas financieel gezond is. “Onze schuldenlast stijgt deze legislatuur maximaal tot 540,93 euro per inwoner, hetgeen net iets meer bedraagt dan de helft van de magische grens van 1.000 euro per inwoner. Lokeren blijft dus een financieel meer dan gezonde stad.”

Naast de drie speerpunten zijn dit de belangrijkste projecten voor de komende legislatuur

- Veiligheid:

o 2 miljoen euro voor het ANPR cameraschild en het onderhoud van de bestaande camerabeveiliging;

o 6,5 miljoen euro voor de nieuwe brandweerkazerne;

- Meer groene ruimte en natuurbehoud:

o 1 miljoen euro voor de aanleg van het Spoelepark

o 560.000 euro voor de aanleg van het Heirbrugpark

o 320.000 euro voor de parkbeheersplannen Verloren Bos en Park ter Beuken

o 300.000 euro voor de aanplant en het vervangen van bomen;

- Vernieuwen van straten en pleinen:

o 2,4 miljoen euro Hemelseschoot-Veldeken

o 3,2 miljoen euro Rozenstraat

o 4,8 miljoen euro Zeveneekskens

o 4 miljoen euro Rechtstraat-Hoekstraat-Stenenbrug

o 1 miljoen euro Brugstraat

o 3,7 miljoen euro Sterrestraat/Naastveldstraat

o 2,5 miljoen euro Bleekmeersstraat

o 2,2 miljoen euro Zelestraat

o 745.000 euro herinrichten en verfraaien Markt (Groentemarkt en Kerkplein)

o 350.000 euro voor het vernieuwen van openbare verlichting op onze pleinen

o Een jaarlijks budget van 500.000 euro voor het onderhoud van de voetpaden;

- Armoedebestrijding en ondersteuning van Lokeraars die sociaal zwakker staan:

o Een armoedeplan, bovenop de bestaande welzijnsuitgaven, van 100.000 euro per jaar;

o De realisatie van een dienstencentrum voor 700.000 euro;

- Het toeristisch uitbouwen van de stad en de troeven van de Durme:

o 500.000 euro voor aanlegsteigers, kaaimuren, dijken, … rond de Durme;

- Een groter vrijetijdsaanbod:

o 760.000 euro voor aanpassingen aan de culturele infrastructuur in de Torenstraat (herinrichting, tribune en sanitair) en het CCL (loges, backstage en vergaderzalen)