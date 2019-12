Stad doneert computers om digitale kloof te verkleinen Yannick De Spiegeleir

30 december 2019

13u00 3 Lokeren Stad Lokeren heeft een donatie van computers uitgevoerd aan Close The Gap, een internationale sociale onderneming die ernaar streeft om de digitale kloof te verkleinen door kwaliteitsvolle, tweedehands computers die gedoneerd worden door Europese bedrijven en overheden aan te bieden aan onderwijs-, medische en sociale projecten in ontwikkelingslanden.

“Met dit project slaan we drie vliegen in één klap: gevoelige data wordt op een gecertificeerde manier verwijderd, bruikbaar materiaal wordt opnieuw ingezet voor goede doelen en voor de niet langer bruikbare materialen werken we dankzij een systeem van certificaten van vernietiging aan een optimale recyclage”, aldus schepen van ICT Stefan Walgraeve (Open Vld).

Bij de eerste donatie werden 264 monitoren, 147 desktops, 8 laptops, 4 netwerkcomponenten, 2 printers, 8 servers en 232 harde schijven (nadat ze volledig opgeschoond werden) gedoneerd voor herbruik.

Data

“Close the Gap verzamelt oude computers, verwijdert alle data van de harde schijven en controleert dan de werking van de hardware in functie van de eindgebruiker. De computers worden dan verscheept naar het land van bestemming om daar organisaties die ondersteunen die zich inzetten op het vlak van onderwijs, medische zorg, ondernemerschap of sociale projecten”, aldus Walgraeve.

Sinds 2003 heeft Close the Gap al meer dan 850.000 computers ontvangen van bedrijven en overheden over de hele wereld. Vandaag ondersteunt Close the Gap daar meer dan 5.700 projecten mee, de meeste in Afrika. Op die manier werden al meer dan 3,2 miljoen mensen geholpen.