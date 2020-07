Stad buigt zich maandag over lokale maatregelen rond mondmaskerplicht: nu al sterk aanbevolen op drukke plaatsen Yannick De Spiegeleir

24 juli 2020

13u40 0 Lokeren Nu de Veiligheidsraad de coronamaatregelen heeft aangescherpt, kunnen steden en gemeenten een lokale mondmaskerzone invoeren. In Lokeren buigt het stadsbestuur zich maandag over het invoeren van bijkomende maatregelen. Dat zegt waarnemend burgemeester Filip Liebaut (CD&V).

In Lokeren werd de laatste week, volgens de statistieken van Sciensano, één nieuwe besmetting vastgesteld. De stad blijft zo onder de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners. Om het aantal besmettingen in te dijken, krijgen gemeenten onder meer de mogelijkheid om een mondmaskerzone af te bakenen.

“Maandagochtend verzamelt de lokale coronacel voor een overleg. In de namiddag zetelt het college van burgemeester en schepenen. Er liggen verschillende scenario’s op tafel om bijkomende maatregelen te nemen. Maandag zullen we die knopen doorhakken”, zegt waarnemend burgemeester Filip Liebaut (CD&V). In Temse, waar de alarmdrempel wel al werd overschreden, werd bijvoorbeeld beslist dat iedereen vanaf maandag verplicht een mondmasker op zak moet hebben.

De mondmaskerplicht wordt vanaf zaterdag uitgebreid naar alle drukke plaatsen: privé of openbaar. Lokale besturen zullen een lijst maken wat daar allemaal onder valt, maar het geldt al zeker voor (rommel)markten, kermissen en drukke winkelstraten. Wie zich straks dus naar de Kloddemarkt op het Stationsplein of woensdagmarkt begeeft, moet een mondmasker dragen. Zoniet riskeer je een boete die kan oplopen tot 250 euro. Ook in horecazaken moeten klanten een mondkapje dragen, op een moment dat ze niét aan tafel zitten.

Mondmaskerplicht in recyclagepark

Ook afvalintercommunale IDM beslist om een mondmaskerplicht in te voeren. Vanaf dinsdag zal het verplicht zijn om een mondmasker te dragen op het recyclagegepark in Lokeren. Momenteel raadt de intercommunale het gebruik al sterk aan via affiches.